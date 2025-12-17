Blake Charles Salon s'étend à l'international avec l'acquisition de l'emblématique salon de Saint-Tropez Le Boudoir

SAINT-TROPEZ, France, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Blake C. McCall, fondateur de Blake Charles Salon, annonce l'acquisition du prestigieux Salon Le Boudoir à Saint-Tropez, France. Cette étape marque l'expansion officielle de Blake Charles Salon en Europe, apportant la sophistication de San Francisco à la beauté intemporelle de la Côte d'Azur.

Christophe, Owner of Le Boudior & Blake Charles Blake Charles of Blake Charles Salon

Blake Charles Salon est reconnu comme l'un des salons de coiffure de luxe les plus célèbres des États-Unis, réputé pour son sens artistique élevé, son expérience raffinée et son engagement inébranlable en faveur de l'excellence. La marque a récemment été distinguée par Salon Today comme l'un des 20 "Salons de distinction" d'Amérique, renforçant ainsi sa position de leader national dans le domaine de la beauté moderne et luxueuse. Réputé pour ses couleurs impeccables, ses techniques exceptionnelles et son esthétique inspirée du monde entier, le salon Blake Charles continue d'établir la norme en matière de coiffure américaine contemporaine.

Avec cette acquisition, Blake Charles devient la première marque américaine de salons de luxe à établir une présence phare sur la Côte d'Azur, une région synonyme de glamour international et de clientèle exigeante. Cette expansion reflète l'influence mondiale croissante de la marque et sa mission qui consiste à offrir des expériences de beauté de classe mondiale dans les destinations les plus emblématiques du monde.

Fondé il y a plus de 21 ans par Christophe Gaye, le Salon Le Boudoir est depuis longtemps considéré comme un pilier de l'art et du raffinement à Saint-Tropez. Sous la nouvelle direction, Gaye restera gérante du Blake Charles Salon Saint-Tropez pendant la période de transition, afin d'assurer la continuité tout en honorant l'héritage de longue date du salon.

L'établissement de Saint-Tropez sera officiellement rebaptisé Blake Charles Salon en janvier 2026. Cette transformation allie l'élégance française à l'innovation californienne et jette les bases d'une future expansion sur certains marchés mondiaux réputés pour leur luxe, leur culture et leurs services de beauté haut de gamme.

"Saint-Tropez incarne un héritage de beauté, d'art et de sophistication sans effort", a déclaré Blake C. McCall, fondateur et directeur général. "Nous sommes honorés de nous appuyer sur l'histoire remarquable du Salon Le Boudoir tout en introduisant une vision moderne et globale du luxe à travers le Blake Charles Salon".

À propos du salon Blake Charles

Fondé en 2019 à la suite de l'acquisition par McCall's du légendaire salon Joseph Cozza, Blake Charles Salon exploite un établissement phare de 9 000 pieds carrés au 77 Maiden Lane, dans le quartier Union Square de San Francisco. Le salon a reçu de nombreuses distinctions, notamment celle de meilleur salon de coiffure décernée par le Modern Luxury Magazine, le San Francisco Magazine et le SF Gate's Best of the Bay Area.

En s'installant à Saint-Tropez, Blake Charles Salon entame un nouveau chapitre de son histoire, alliant l'innovation américaine au raffinement européen.

Relations avec les médias :

Blake C. McCall

Blake Charles Salon

[email protected]

415-433-3030

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847038/Christophe_Owner_of_Le_Boudior_and_Blake_Charles.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847039/Blake_Charles_of_Blake_Charles_Salon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2847037/Blake_Charles_Salon_Location_Logo.jpg