Boardriders annonce la transition de la direction et l'embauche d'Arne Arens comme nouveau directeur général

HUNTINGTON BEACH, Californie, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Boardriders Inc., une société mondiale de premier plan dans le domaine des sports d'action et du lifestyle, qui conçoit, produit et distribue des vêtements, des chaussures et des accessoires de marque sous les marques Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA, Element et VonZipper, a annoncé aujourd'hui qu'Arne Arens rejoindra la société en tant que nouveau directeur général, à compter du 1er mars. Arens prendra la relève de l'actuel PDG Dave Tanner qui restera au conseil d'administration de la société. Tanner et Arens travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur.

Arne Arens est un opérateur mondial, un cadre et un créateur de marque très expérimenté. Arne est originaire des Pays-Bas, parle cinq langues et a passé les dix dernières années chez VF Corporation, où il était récemment président de la marque The North Face, après avoir occupé des postes de direction en Europe et en Amérique. Avant de rejoindre VF, Arens a passé huit ans chez Nike où il a occupé plusieurs fonctions commerciales et de marketing et a dirigé les activités de football de la société en Allemagne, en Autriche et en Suisse pendant une période de croissance rapide. Plus tôt dans sa carrière, Arens a été consultant en gestion et joueur de volley-ball professionnel. C'est un mentor pour les entrepreneurs débutants dans plusieurs industries et il a également siégé au conseil d'administration de la Conservation Alliance.

À partir de 2015 et en partenariat avec Oaktree Capital Management, Dave Tanner a dirigé la restructuration et le redressement de la société Quiksilver, Inc. qui a précédé Boardriders, ainsi que l'acquisition en 2018 de Billabong International, Ltd. Tanner et l'équipe de Boardriders ont ensuite réussi à réaliser des synergies d'intégration de 100 millions de dollars avant la date prévue, à établir une plate-forme de marque mondiale à fort effet de levier, et à faire pivoter Boardriders vers un programme de croissance et un essor du e-commerce. Plus récemment, la société a assuré sa stabilité financière continue grâce à un refinancement mondial post-COVID réussi.

Le nouveau PDG Arne Arens a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Boardriders, non seulement pour l'opportunité de diriger son portefeuille de marques de classe mondiale dans leur prochaine phase de croissance, mais aussi pour travailler avec son équipe mondiale étonnante et talentueuse. En tant qu'ancien athlète et passionné de sport de glisse, j'apprécie les communautés passionnées, la culture et le style de vie que nos marques représentent. Et en tant que dirigeant expérimenté des sports d'action, je connais cette industrie, ses personnes et ses marchés, et je suis certain que le meilleur est encore à venir pour nos marques. Je tiens à remercier Dave pour ses années de leadership fort de la société et du partenariat, Oaktree et notre conseil d'administration pour leur confiance en l'avenir, et mes collègues associés de Boardriders pour tout leur travail acharné à ce jour et surtout pour l'avenir extraordinaire que nous allons créer, ensemble. »

« Je suis très heureux que nous ayons trouvé un grand talent comme Arne pour nous guider dans cette nouvelle phase de notre voyage », a déclaré Dave Tanner. « Je suis extrêmement fier de ce que nos équipes ont accompli grâce à notre vision commune, notre passion et notre endurance pendant les cinq années et demie que j'ai passées au sein de la société, les plus stimulantes et les plus gratifiantes de ma carrière à ce jour. Collectivement, nous avons surmonté d'innombrables obstacles pour protéger nos marques et leur patrimoine, nous avons construit une plate-forme mondiale sans précédent pour le secteur des sports d'action et nous avons étendu ces capacités sur le marché mondial. En tant qu'investisseur important et membre permanent du conseil d'administration, je me réjouis de travailler avec Arne pour continuer à bâtir sur notre succès dans les années à venir. L'avenir de Boardriders est plus brillant que jamais, et je remercie toute notre famille mondiale d'avoir rendu cela possible. »

Matthew Wilson, gestionnaire de portefeuille chez Oaktree Capital Management, a déclaré : « C'est un grand jour pour Boardriders et pour notre avenir. Nous apprécions beaucoup le leadership de Dave au fil des ans, et nous avons maintenant un autre nouveau grand leader avec Arne pour porter le flambeau du progrès encore plus loin. Au nom de nous tous à Oaktree et du conseil d'administration, je tiens à remercier Dave pour ses efforts et ses réalisations incroyables avec Boardriders, et à exprimer notre enthousiasme à voir ce que les talents de classe mondiale d'Arne apporteront pour notre avenir. »

Boardriders, Inc. est une société leader dans le domaine des sports d'action et du lifetsyle qui conçoit, produit et distribue des vêtements, des chaussures et des accessoires de marque pour les Boardriders dans le monde entier. Les marques de vêtements et de chaussures de la société représentent un style de vie décontracté pour les jeunes d'esprit qui sont inspirés par une passion pour les sports d'action de plein air. Les marques Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA et Element de la société ont des racines et un héritage authentiques dans le domaine du surf, de la neige et du skate. Les produits de la société sont vendus dans plus de 110 pays dans un large éventail de distribution, notamment dans des magasins de surf, des skate shops, des snow shops, ses propres magasins Boardriders et d'autres magasins de détail appartenant à la société, d'autres magasins spécialisés, des grands magasins sélectionnés et par le biais de divers canaux de e-commerce. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites web de notre marque à l'adresse suivante www.quiksilver.com , www.billabong.com , www.roxy.com , www.dcshoes.com , www.rvca.com , www.elementbrand.com .

