Boardriders объявляет о найме Arne Arens в качестве генерального директора компании

ХАНТИНГТОН-БИЧ (Калифорния), 4 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Boardriders Inc., являющаяся одним из ведущих мировых производителей спортивно-развлекательной одежды, обуви и аксессуаров под брендами Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA, Element и VonZipper, сегодня объявила о том, что с 1 марта Арне Аренс (Arne Arens) присоединится к компании в качестве ее нового главного исполнительного директора. Аренс займет должность Дейва Тэннера (Dave Tanner), который останется в составе совета директоров компании. Тэннер и Аренс будут работать в тесном сотрудничестве для обеспечения плавного перехода.

Арне Аренс — опытный операционист мирового уровня, талантливый исполнительный директор и разработчик брендов. Арне родом из Голландии, говорит на пяти языках и провел последние десять лет в VF Corporation, где в последнее время занимал пост глобального президента по бренду North Face, а ранее занимал другие руководящие должности в этой фирме как в Европе, так и в Америке. До начала своей карьеры в VF, Аренс провел восемь лет в Nike, где занимал несколько маркетинговых и коммерческих должностей и возглавлял футбольный бизнес компании в Германии, Австрии и Швейцарии в период быстрого роста. Ранее в своей карьере Аренс был управленческим консультантом и профессиональным волейболистом. Он является наставником для начинающих предпринимателей в нескольких отраслях, а также членом правления Альянса охраны природы.

Начиная с 2015 года, Дейв Тэннер в сотрудничестве с компанией Oaktree Capital Management руководил реструктуризацией и финансовым оздоровлением предшественницы компании Boardrider — Quiksilver, Inc., а также приобретением компании Billabong International, Ltd в 2018 году. После этого Тэннер и команда Boardriders успешно реализовали интеграцию на сумму в 100 миллионов долларов с опережением графика, создали глобальную торговую платформу с высокими кредитными рейтингами и подтолкнули Boardriders к реализации программы роста и увеличения объемов электронной коммерции. Совсем недавно компания сумела обеспечить себе финансовую стабильность благодаря успешному глобальному рефинансированию после пандемии COVID.

Новый генеральный директор Арне Аренс заявил следующее: «Я очень рад возможности присоединиться к группе Boardriders не только для того, чтобы возглавить ее линейку брендов мирового класса на их следующей фазе роста, но и для того чтобы работать с ее потрясающей и талантливой международной командой. Будучи бывшим спортсменом и любителем бордов, я высоко оцениваю сообщества, культуру и образ жизни любителей наших брендов. И будучи опытным спортивным руководителем, я знаю эту индустрию, ее людей и рынки и уверен в том, что лучшее для наших брендов еще впереди. Я хочу поблагодарить Дейва за его многолетнее руководство компанией и партнерство, Oaktree и наш Совет директоров за их доверие и уверенность в будущем, а также моих коллег по Boardriders за их упорный труд и, что самое главное, за удивительное будущее, которое мы создадим вместе».

«Я очень рад тому, что мы смогли привлечь такого талантливого специалиста, как Арне, возглавить следующую фазу нашего пути», — заявил Дейв Тэннер. «Я чрезвычайно горжусь результатами, достигнутыми нашими командами благодаря нашему общему видению, страсти и непрестанной энергии, которую мне удалось наблюдать на протяжении моих пяти с половиной лет работы в компании — это была самая сложная и увлекательная роль за всю мою карьеру. Вместе мы преодолели бесчисленные препятствия для защиты наших брендов и их наследия, построили непревзойденную глобальную платформу для активных видов спорта и расширили эти возможности в коммерческом плане, представив их на мировом рынке. Как крупный инвестор и постоянный член Совета директоров, я с нетерпением жду начала совместной работы с Арне в целях дальнейшего развития нашего успеха в предстоящие годы. Будущее Boardriders выглядит светлее, чем когда-либо, и я благодарю всю нашу глобальную семью за то, что она сделала это возможным».

Менеджер портфолио компании Oaktree Capital Management Мэттью Уилсон (Matthew Wilson) заявил следующее: «Это прекрасный день для Boardriders и для нашего будущего. Мы высоко ценили лидерство Дейва на протяжении последних лет, и теперь у нас есть еще один талантливый новый лидер — Арне, который поможет нам достичь еще большего прогресса. От имени всех сотрудников компании Oaktree и Совета директоров я хочу поблагодарить Дейва за его невероятные усилия и достижения в Boardriders и выразить наш энтузиазм по поводу начала работы с Арне».

Информация о компании Boardriders Inc.:

Bordriders, Inc. является ведущей спортивно-развлекательной компанией, специализирующейся на проектировании, производстве и продаже фирменной одежды, обуви и аксессуаров для любителей сноубордов, скейтбордов и серфинга по всему миру. Выпускаемые компанией бренды одежды и обуви представляют собой повседневный образ жизни для молодых людей, вдохновленных любовью к активным видам спорта на открытом воздухе. Фирменные бренды Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA и Element воплощают в себе традиции серфингистов, сноубордистов и скейтеров. Продукция компании реализуется более чем в 110 странах мира в широком ассортименте дистрибьюторских товаров, включая магазины для серфинга, магазины для скейтеров, магазины для зимних видов спорта, фирменные магазины Boardriders и другие магазины розничной торговли, принадлежащие компании, другие специализированные магазины, отдельные универмаги и различные каналы электронной коммерции. Для получения дополнительной информации посетите наши фирменные веб-сайты: www.quiksilver.com, www.billabong.com, www.roxy.com, www.dcshoes.com, www.rvca.com, www.elementbrand.com.

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SOURCE Boardriders, Inc.