Boardriders anuncia transição de liderança e contratação de Arne Arens como novo CEO

HUNTINGTON BEACH, Califórnia, 3 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Boardriders Inc., empresa líder global em esportes de ação e estilo de vida, que desenvolve, produz e distribui vestuário, calçados e acessórios das marcas Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA, Element e VonZipper anunciou hoje que Arne Arens ingressará na empresa como novo CEO a partir de 1º de março. Arens receberá o bastão de liderança do atual CEO, Dave Tanner, que permanecerá na diretoria da empresa. Tanner e Arens trabalharão juntos para garantir uma transição tranquila.

Arne Arens é um operador, executivo e desenvolvedor global de marcas muito experiente. Arne vem dos Países Baixos, fala cinco idiomas e passou os últimos dez anos na VF Corporation, onde foi, mais recentemente, presidente global de marca da The North Face, tendo anteriormente exercido cargos de liderança para a marca na Europa e nas Américas. Antes de sua atuação na VF, Arens passou oito anos na Nike, onde ocupou várias funções comerciais e de marketing e liderou os negócios de futebol da empresa na Alemanha, Áustria e Suíça durante um período de rápido crescimento. Anteriormente em sua carreira, Arens foi consultor administrativo e jogador de vôlei profissional. Ele é um mentor para empreendedores iniciantes em vários setores e também atuou na diretoria da Conservation Alliance.

A partir de 2015 e em parceria com a Oaktree Capital Management, Dave Tanner liderou a reestruturação e recuperação da empresa antecessora da Boardriders, Quiksilver, Inc., assim como a aquisição da Billabong International, Ltd. em 2018. Tanner e a equipe da Boardriders então impulsionaram com sucesso 100 milhões de dólares de sinergias de integração antes do prazo, estabeleceram uma plataforma de marca global altamente alavancável e levaram o eixo da Boardriders a um plano de crescimento e aumento do comércio eletrônico. Mais recentemente, a empresa garantiu sua permanente estabilidade financeira com um bem-sucedido refinanciamento global pós-COVID.

O novo CEO, Arne Arens, disse: "Estou entusiasmado por ingressar na Boardriders não apenas pela oportunidade de liderar seu portfólio de marcas de classe mundial em sua próxima fase de crescimento, mas também por trabalhar com sua incrível e talentosa equipe global. Como ex-atleta e ávido boardrider, aprecio as comunidades de entusiastas, a cultura e o estilo de vida que nossas marcas representam. E como um experiente executivo de esportes de ação, conheço esta indústria, suas pessoas e mercados e estou certo de que o melhor ainda está por vir para nossas marcas. Quero agradecer ao Dave por seus anos de forte liderança na empresa e por sua parceria, à Oaktree e a nossa Diretoria por sua confiança daqui em diante, e a meus colegas colaboradores da Boardriders por seu trabalho árduo até hoje—e, o mais importante, pelo futuro incrível que criaremos, juntos."

"Estou muito animado por termos garantido um grande talento como o Arne para nos conduzir a essa próxima fase de nossa jornada", disse Dave Tanner. "Estou extremamente orgulhoso do que nossas equipes conquistaram por meio de nossa visão conjunta, paixão e garra durante meus cinco anos e meio com a empresa—o mais desafiador e gratificante de minha carreira até hoje. De forma conjunta, superamos inúmeros obstáculos para proteger nossas marcas e seus patrimônios, construímos uma plataforma global incomparável para o espaço dos esportes de ação e estendemos comercialmente esses recursos para o mercado global. Como investidor significativo e ainda membro da diretoria, espero poder trabalhar com o Arne para continuar construindo nosso sucesso nos próximos anos. O futuro da Boardriders está mais brilhante do que nunca, e agradeço a toda nossa família global por tornar isso possível."

Matthew Wilson, gerente de portfólio da Oaktree Capital Management, disse: "É um grande dia para a Boardriders e para nosso futuro. Apreciamos muito a liderança do Dave ao longo dos anos e agora temos, no Arne, outro novo grande líder para levar a tocha do progresso ainda mais longe. Em nome de todos nós da Oaktree e da diretoria, quero agradecer ao Dave por seus incríveis esforços e conquistas com a Boardrider e expressar nosso entusiasmo em ver o que os talentos de classe mundial do Arne trarão para nosso futuro."

