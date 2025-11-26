BOC Group nommé Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Architecture Tools 2025

PARIS, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BOC Group, fournisseur mondial de logiciels de modélisation d'entreprise, a de nouveau été positionné comme Leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Architecture Tools récemment publié. Il s'agit du cinquième classement consécutif de l'entreprise dans cette catégorie, démontrant l'adoption continue de la suite ADOIT EA par les organisations engagées dans des initiatives de transformation.

ADOIT aide les équipes d'architecture à prendre des décisions éclairées, à collaborer efficacement et à travailler avec des données fiables et connectées. Face à la nécessité croissante de moderniser les systèmes et de gérer la complexité, la plateforme a continué d'évoluer pour offrir une meilleure visibilité, un alignement renforcé et une exécution plus cohérente à l'échelle de l'entreprise.

L'un des moteurs clés de cette évolution est l'élargissement des capacités d'intelligence artificielle intégrées, disponibles pour les utilisateurs sous licence sans coût supplémentaire. ADOIT AI accélère les travaux de modélisation, améliore la cohérence et facilite l'accès rapide aux informations clés, permettant aux architectes de générer de l'impact plus rapidement.

Principales capacités d'IA d'ADOIT :

Analyse de portefeuille assistée par IA pour des décisions plus rapides

assistée par IA pour des décisions plus rapides Recommandations intelligentes de modélisation pour améliorer la précision et la cohérence

pour améliorer la précision et la cohérence Requêtes conversationnelles permettant d'accéder aux informations en langage naturel

permettant d'accéder aux informations en langage naturel Recherche automatisée des dates de fin de vie pour maintenir les portefeuilles à jour et rendre les risques visibles

« L'intelligence artificielle apporte le plus de valeur lorsqu'elle permet de dépasser la complexité et d'aider les experts à prendre des décisions décisives », déclare Christoph Moser, Chef de produit ADOIT. « Notre objectif est de simplifier les tâches liées à l'architecture d'entreprise, d'accélérer l'obtention d'insights et de donner aux architectes les moyens de faire avancer leurs organisations. »

Pour en savoir plus sur BOC Group et sa suite ADOIT, consultez la page consacrée à ADOIT sur le site web.

1Gartner "Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools," Austin Steinmetz, Andrei Razvan Sachelarescu, Fred Ganter, Andrew Gianni, 6 octobre 2025.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADOIT compte parmi ses clients internationaux : Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport et bien d'autres.

