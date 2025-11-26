BOC Group Liderem w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2025 dla narzędzi do architektury korporacyjnej

WARSAW, Poland, 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- BOC Group, globalny dostawca oprogramowania do modelowania przedsiębiorstw, został ponownie umieszczony w pozycji Lidera w najnowszym raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Architecture Tools. To już piąte z rzędu wyróżnienie, potwierdzające rosnące wykorzystanie pakietu ADOIT EA przez organizacje realizujące inicjatywy transformacyjne.

ADOIT umożliwia zespołom architektonicznym podejmowanie świadomych decyzji, efektywną współpracę i pracę na wiarygodnych, połączonych danych. W obliczu rosnącej potrzeby modernizacji i zarządzania złożonością platforma stale się rozwija, zapewniając większą przejrzystość, lepsze dopasowanie strategiczne oraz bardziej spójne wykonywanie procesów w całej organizacji.

Kluczowym elementem tej ewolucji jest rozszerzenie wbudowanych możliwości sztucznej inteligencji, dostępnych dla użytkowników licencjonowanych bez dodatkowych kosztów. ADOIT AI usprawnia modelowanie, zwiększa spójność i przyspiesza dostęp do kluczowych informacji, umożliwiając architektom szybsze generowanie wartości.

Najważniejsze funkcje ADOIT AI obejmują:

Analizę portfela wspieraną przez AI, umożliwiającą szybsze podejmowanie decyzji

przez AI, umożliwiającą szybsze podejmowanie decyzji Inteligentne rekomendacje modelowania , poprawiające dokładność i spójność

, poprawiające dokładność i spójność Zapytania konwersacyjne , pozwalające uzyskać informacje w języku naturalnym

, pozwalające uzyskać informacje w języku naturalnym Automatyczne sprawdzanie końca cyklu życia, aby portfele były aktualne, a ryzyka widoczne

„AI wnosi największą wartość, gdy redukuje złożoność i pozwala ekspertom działać zdecydowanie" – mówi Christoph Moser, Product Manager ADOIT. – „Naszym celem jest uproszczenie pracy architektów, przyspieszenie analizy oraz umożliwienie im skutecznego wspierania rozwoju organizacji."

Zastrzeżenie firmy Gartner

Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w jego publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartnera zawierają opinie organizacji badawczej Gartnera i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i usługowym Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w USA i na całym świecie, a MAGIC QUADRANT jest zastrzeżonym znakiem towarowym Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych, używanym tutaj za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1Gartner „Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools", Austin Steinmetz, Andrei Razvan Sachelarescu, Fred Ganter, Andrew Gianni, 6 października 2025 r.

O BOC Group

BOC Group jest producentem i dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania w takich domenach jak BPM, EA i GRC, w celu efektywnego i wszechstronnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Nasze narzędzia opierają się na wzajemnej wymianie danych, dzięki czemu mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji powiązanych.

Do globalnych klientów korzystających z systemu ADOIT należą m.in. Allianz, Dubai Airports, Coca-Cola Beverages Africa, PostFinance, NielsenIQ i wielu innych.

