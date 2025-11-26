BOC Group Liderem w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2025 dla narzędzi do architektury korporacyjnej
WARSAW, Poland, 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- BOC Group, globalny dostawca oprogramowania do modelowania przedsiębiorstw, został ponownie umieszczony w pozycji Lidera w najnowszym raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Architecture Tools. To już piąte z rzędu wyróżnienie, potwierdzające rosnące wykorzystanie pakietu ADOIT EA przez organizacje realizujące inicjatywy transformacyjne.
ADOIT umożliwia zespołom architektonicznym podejmowanie świadomych decyzji, efektywną współpracę i pracę na wiarygodnych, połączonych danych. W obliczu rosnącej potrzeby modernizacji i zarządzania złożonością platforma stale się rozwija, zapewniając większą przejrzystość, lepsze dopasowanie strategiczne oraz bardziej spójne wykonywanie procesów w całej organizacji.
Kluczowym elementem tej ewolucji jest rozszerzenie wbudowanych możliwości sztucznej inteligencji, dostępnych dla użytkowników licencjonowanych bez dodatkowych kosztów. ADOIT AI usprawnia modelowanie, zwiększa spójność i przyspiesza dostęp do kluczowych informacji, umożliwiając architektom szybsze generowanie wartości.
Najważniejsze funkcje ADOIT AI obejmują:
- Analizę portfela wspieraną przez AI, umożliwiającą szybsze podejmowanie decyzji
- Inteligentne rekomendacje modelowania, poprawiające dokładność i spójność
- Zapytania konwersacyjne, pozwalające uzyskać informacje w języku naturalnym
- Automatyczne sprawdzanie końca cyklu życia, aby portfele były aktualne, a ryzyka widoczne
„AI wnosi największą wartość, gdy redukuje złożoność i pozwala ekspertom działać zdecydowanie" – mówi Christoph Moser, Product Manager ADOIT. – „Naszym celem jest uproszczenie pracy architektów, przyspieszenie analizy oraz umożliwienie im skutecznego wspierania rozwoju organizacji."
Więcej informacji o BOC Group i ADOIT można znaleźć na stronie internetowej ADOIT.
O BOC Group
BOC Group jest producentem i dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania w takich domenach jak BPM, EA i GRC, w celu efektywnego i wszechstronnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Nasze narzędzia opierają się na wzajemnej wymianie danych, dzięki czemu mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji powiązanych.
Do globalnych klientów korzystających z systemu ADOIT należą m.in. Allianz, Dubai Airports, Coca-Cola Beverages Africa, PostFinance, NielsenIQ i wielu innych.
