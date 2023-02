BOC Group révolutionne le travail en équipe et présente la collaboration avancée en matière de BPM avec ADONIS 15.0

ADONIS 15.0 introduit une série de nouvelles fonctionnalités destinées à favoriser la collaboration dans l'outil, ce qui rend l'expérience utilisateur encore plus interactive et facilite plus que jamais les échanges entre les différentes parties prenantes !

PARIS, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé la sortie de la dernière version d'ADONIS 15.0, qui introduit un concept de collaboration innovant permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux, de collaborer et de partager leurs connaissances plus facilement que jamais. Les nouvelles fonctionnalités de collaboration permettent de donner facilement un feedback et de faire des suggestions d'amélioration sur les modèles de processus, de faire participer les collaborateurs aux discussions en les mentionnant et de suivre de manière transparente le fil de discussion grâce à des notifications personnalisées.

« Il n'a jamais été aussi facile de motiver les différentes parties prenantes à participer aux initiatives BPM - de la création des modèles à la phase de révision, en passant par un feedback constant et des suggestions d'amélioration », déclare Tobias Rausch, chef de produit ADONIS.

« ADONIS 15.0 apporte une toute nouvelle approche sociale à l'optimisation des processus et à la transformation métier en aidant les experts en gestion de processus à mieux adhérer à leurs initiatives et à encourager leurs collaborateurs à participer. Nous sommes impatients de voir comment nos clients exploitent leurs capacités de brainstorming collectif afin d'intégrer les meilleures idées dans leurs initiatives. »

De plus, la dernière version offre toute une série d'autres nouveautés, notamment des améliorations permettant aux lecteurs de mieux cibler leur travail et d'accéder plus rapidement aux informations qu'ils recherchent.

Des informations détaillées sur cette nouvelle version sont disponibles sur le site web de BOC Group.

BOC Group encourage toutes les parties intéressées à découvrir cette nouvelle version d'ADONIS grâce à la version gratuite ADONIS:Community Edition et à bénéficier des dernières mises à jour.

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

ADONIS compte parmi ses clients internationaux : Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica et bien d'autres.

Contact

BOC Information Technologies Consulting GmbH

Marina Vial

Market Development Manager France

+43 1 905 10 81 2430

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984109/BOC_Logo.jpg

SOURCE BOC Products & Services AG