BOMBAY SAPPHIRE® ET THE HOXTON S'ASSOCIENT À DES ARTISTES INSPIRÉS PAR LEUR VILLE POUR LANCER LA SÉRIE D'INSTALLATIONS « SAW THIS MADE THIS »

Dans le cadre de la campagne « Saw This Made This » de BOMBAY SAPPHIRE, des artistes visuels transformeront des galeries Hox à Amsterdam, Barcelone, Londres, Paris et Rome, en installations artistiques créatives. L'expérience sera complétée par des cocktails de gin innovants inspirés par chaque ville et préparés par les barmans du Hoxton.

LONDRES, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BOMBAY SAPPHIRE et The Hoxton s'associent pour lancer de nouvelles expériences passionnantes dans leurs quartiers à Amsterdam, Barcelone, Londres, Paris et Rome, dans le cadre de la campagne « Saw This Made This » de la marque de gin. The Hoxton est une série d'hôtels qui est fière de soutenir les communautés qui abritent ses établissements, des restaurants aux artistes locaux en passant par les rues et scènes locales. BOMBAY SAPPHIRE est une marque qui célèbre la créativité à l'intérieur du verre à cocktail et au-delà, et les deux entités ont fait équipe pour présenter une série spéciale d'installations artistiques inspirées par les saveurs locales. BOMBAY SAPPHIRE et The Hoxton mettront en avant des artistes de la nouvelle génération dans cinq villes européennes, par le biais de cinq installations artistiques éphémères uniques qui encourageront les clients à découvrir l'inspiration créative qui les entoure.

Cette annonce est publiée dans le cadre de la campagne « Saw This Made This » de BOMBAY SAPPHIRE, lancée en partenariat avec Baz Luhrmann, réalisateur emblématique et directeur créatif de la campagne, dans le but de sensibiliser les gens à la créativité et à la beauté qui rayonnent tout autour d'eux. BOMBAY SAPPHIRE poursuit sa mission mondiale en appelant chacun à tirer une inspiration de ses environs, à engager sa créativité et à libérer son potentiel créatif.

Le projet sera une extension de la Hox Gallery, un espace public des hôtels Hoxton qui met en avant le travail passionnant d'artistes locaux prometteurs. Grâce à leur programme saisonnier, ces galeries apportent un soutien à long terme significatif aux communautés créatives présentes à l'intérieur et autour de chaque quartier Hox. Influencés par un large éventail de médias, de genres et d'influences, les artistes choisis dans chaque ville sont unis par l'inspiration qu'ils puisent dans l'ambiance et le caractère de leur cadre local. Leurs œuvres orneront les halls, fenêtres et toits de certaines des plus grandes villes européennes.

Ces installations, alliées aux saveurs et à la polyvalence du gin BOMBAY SAPPHIRE, offriront la toile idéale pour libérer la créativité des cocktails. La marque de gin de renommée mondiale s'est associée aux barmans en chef des bars Hoxton pour créer une série de cocktails « Saw This, Made This » en édition limitée, chacun inspiré de sa propre ville. Les visiteurs auront ainsi l'occasion de savourer un cocktail de gin unique tandis qu'ils découvrent le magnifique travail de l'artiste.

Londres

La première installation ouvrira ce mois d'août au Hoxton de Holborn, et sera conçue par Sofia Clausse, une artiste originaire d'Argentine et basée à Londres. Pour rendre hommage à la ville, Sofia mettra à profit ses compétences acquises à la Royal Academy afin de créer une murale colorée de style vitrail, reflétant l'ambiance de l'un des quartiers les plus animés de Londres.

Sofia a choisi les fenêtres arquées bordant le bar de la réception du Holborn Hox et donnant sur High Holborn comme support pour son œuvre, car elles lui rappellent les vitraux en raison de leur forme en arc. Les lignes font partie intégrante des œuvres de Sofia, et elle a créé ses propres outils de peinture pour créer cette installation, y compris des racloirs de sérigraphie personnalisés et des outils fabriqués par impression 3D.

L'équipe du bar du Hoxton de Londres s'est inspirée du carrefour de High Holborn et de Kingsway, qui forme une intersection presque parfaite entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le cocktail Crosstown Traffic combine le BOMBAY SAPPHIRE du vin de Bordeaux, du vermouth, de la sauge et du miel fumé au houblon, une réinterprétation du Martinez servie avec glaçons. Le grand glaçon, sur lequel est gravé un motif en forme de carrefour, est orné de coups de pinceau noirs, rouges et bleus représentant, respectivement, la route, Central Line et Piccadilly Line.

Barcelone

L'illustratrice et muraliste française basée à Barcelone, Perrine Honoré, répandra la joie à The Hoxton, Poblenou, utilisant son style exubérant et ses couleurs impressionnantes pour refléter l'ambiance dynamique de la plage. Bien que Perrine travaille avec divers médias, y compris l'art urbain, les textiles, les affiches ou encore les bijoux, l'ensemble de son œuvre est unie par un trait commun : une esthétique festive et colorée qui raconte une histoire où la spontanéité prévaut.

Perrine a décidé de s'installer à Barcelone pour deux raisons : le réseau animé de designers et d'illustrateurs dynamiques de la ville ; et le fait que Poblenou est une plaque tournante pour la communauté créative locale. Ces dernières années, dans le cadre de projets de régénération urbaine, des usines et fabriques anciennes de textile ont été réaménagées en ateliers d'artistes, salles d'exposition et écoles d'art, insufflant ainsi un nouveau dynamisme au quartier tout en l'établissant comme un haut lieu culturel de la ville.

Inspiré par les plages typiques de Barcelone, le cocktail Cala contient du BOMBAY SAPPHIRE, du jus de pamplemousse, du cidre et du sirop de beurre salé. Garni d'une feuille de bananier et d'un cracker au beurre, il rend hommage à l'ambiance et au style de vie de l'Espagne, alliant des saveurs salées à des notes amères et florales.

Amsterdam

À The Hoxton, Amsterdam, l'artiste autodidacte néerlandaise Frederique Matti utilisera d'épaisses couches de peinture pour dépeindre l'ambiance chaleureuse d'une fête battant son plein dans la capitale néerlandaise. Ses motifs tactiles et riches en couleurs orneront un mur de verre situé juste à l'entrée de l'hôtel, capturant des scènes typiques de la vie locale dans le style caractéristique de l'artiste. L'installation intégrera des objets couramment utilisés lors d'une fête pour raconter une histoire centrée sur les visiteurs, les environs de l'hôtel et l'énergie qu'ils dégagent.

L'art de Frederique, inspiré par son monde intérieur, utilise des couleurs, des formes et des objets pour dépeindre les petits moments de la vie, qu'ils soient importants ou insignifiants. À l'aide d'épaisses couches de peinture, elle dépeint les moments peu importants, mais charmants, qui ponctuent le quotidien des gens. Son travail hautement tactile se caractérise par des formes plates et une abondance de couleurs.

L'équipe du bar Hoxton aux Pays-Pas a créé le Spirit of Resilience, qui contient du BOMBAY SAPPHIRE, du genièvre infusé à l'estragon, de la chartreuse verte, du cordial aux pommes et du jus de citron vert. Le nom rend hommage aux moulins à vent d'Amsterdam, ces structures qui ont symbolisé les Pays-Bas tout au long de leur histoire. Le cocktail est garni d'une feuille de bananier qui représente les hélices des moulins à vent.

Rome

Au Hoxton de Rome, l'installation éphémère mettra en vedette l'artiste visuel Luca Font. Ses visuels géométriques audacieux, aux noirs profonds et couleurs primaires, prendront vie dans la réception de l'hôtel sous la forme de quatre illustrations sur l'envie de voyager, imprimées par impression giclée.

Luca raconte des histoires sur la vie quotidienne et capture l'esprit local de Rome en absorbant les nombreuses couches artistiques historiques et culturelles de la ville. Créateur de tatouages, d'illustrations et de tableaux, il emploie un style unique caractérisé par l'utilisation d'images audacieuses, de noirs profonds et de couleurs primaires, proposant ainsi une interprétation contemporaine de l'art européen du milieu du siècle et du futurisme italien, le tout agrémenté d'une touche rétro.

Le cocktail du Hoxton de Rome tire son inspiration de la vigne poussant près du Colisée, qui produit le raisin ancien Pantastica sur la colline du Palatin, au cœur de la capitale italienne. En hommage à la vigne, le Colosseum Shadow est préparé à base de thé de vin romain (restes de vin local infusés avec du BOMBAY SAPPHIRE), de camomille romaine, de sirop de vin et de jus de citron.

Paris

L'artiste parisienne Caroline Derveaux utilisera une palette de joyeuses couleurs pour créer sur le toit vitré du Hoxton de Paris une œuvre d'art onirique. Caroline combine des couleurs vives avec des formes géométriques et des éléments abstraits. Le mélange de formes architecturales et organiques crée un microcosme imaginaire qui explore les rêves, les émotions et les souvenirs.

Illuminée par la lumière naturelle qui traverse la verrière de l'hôtel, l'œuvre évoquera les cocktails du soir préparés à l'heure dorée dans la Ville Lumière. Caroline a ajouté des éléments figuratifs à son style abstrait pour donner un caractère immersif à son installation, évoquant la fin de l'été à Paris - le moment qu'elle préfère pour profiter de la ville.

Tirant leur inspiration du Grand Palais, les barmen du Hexton de Paris ont créé Le Palais Carré, servi dans un verre hexagone avec un glaçon en forme de pyramide. Le cocktail contient du BOMBAY SAPPHIRE, du Martini Riserva Special Rubino, du jus de citron, des fraises, du zeste de pamplemousse et des figues.

