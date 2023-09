BOMBAY SAPPHIRE® EN DE HOXTON PARTNER MET KUNSTENAARS GEÏNSPIREERD DOOR HUN LOKALE STEDEN VOOR DE SERIE "SAW THIS MADE THIS INSTALLATION"

Beeldende kunstenaars zullen Hox-galerijen in Amsterdam, Barcelona, Londen, Parijs en Rome overnemen als onderdeel van de BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This-campagne, waarbij de ruimtes worden getransformeerd met creatieve exposities, aangevuld met innovatieve gin-cocktails, geïnspireerd door hun locatie, van de Hoxton-barmannen.

LONDEN, 5 september 2023 /PRNewswire/ -- BOMBAY SAPPHIRE en The Hoxton komen samen om een boeiende toevoeging aan hun buurten in Amsterdam, Barcelona, Londen, Parijs en Rome te geven als onderdeel van Saw This Made This-campagne van het gin-merk. The Hoxton is een hotelketen die er trots op is lokale gemeenschappen te ondersteunen, of het nu gaat om lokaal eten, lokale kunstenaars of de lokale straten en plekken die de hotelketen over de hele wereld 'thuis' noemt. BOMBAY SAPPHIRE is een merk dat creativiteit viert, zowel in het cocktailglas als daarbuiten, en nu hebben de twee samengewerkt om een reeks speciale, lokaal gearomatiseerde exposities te onthullen. BOMBAY SAPPHIRE en de Hoxton zullen op vijf Europese locaties opkomen voor nieuwe generatie kunstenaars in de vorm van vijf unieke pop-up-exposities, met als doel gasten te stimuleren om overal om hen heen de creatieve inspiratie te ontdekken.

The Hoxton and BOMBAY SAPPHIRE

Dit laatste nieuws wordt onthuld als onderdeel van de BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This-campagne; in de eerste plaats gelanceerd met de iconische filmregisseur Baz Luhrmann als Creative Director van de campagne, met als doel mensen te inspireren om overal om hen heen creativiteit en schoonheid te zien. BOMBAY SAPPHIRE zet zijn mondiale missie voort en roept iedereen op om geïnspireerd te worden in zijn lokale omgeving, zijn eigen creativiteit te benutten en zijn creatieve potentieel te ontsluiten.

Het project komt als een uitbreiding van de Hox Gallery; een gebied binnen de openbare ruimtes van elk hotel, gewijd aan het exposeren van boeiende, opkomende lokale kunstenaars door middel van seizoensprogrammering, waarmee betekenisvolle ondersteuning op de lange termijn wordt getoond aan de creatieve gemeenschappen in en rond elke Hox-buurt. De gekozen kunstenaars in elke stad putten uit een breed scala aan media, genres en invloeden en zijn verenigd door de inspiratie die ze putten uit het gevoel en karakter van hun lokale omgeving, waarbij ze entrees, ramen en daken in heel Europa overnemen.

Met het uitgebalanceerde smaakprofiel en de veelzijdigheid van BOMBAY SAPPHIRE gin is dat het ideale canvas voor cocktailcreativiteit. Het wereldberoemde gin-merk heeft samengewerkt met de hoofdbarmannen van de Hoxton-bars om in beperkte oplage een reeks Saw This, Made This-cocktails te creëren, geïnspireerd op de lokale stad. Elk kunstwerk en elke unieke gin-cocktail zullen beschikbaar zijn, zodat gasten kunnen genieten van een creatief drankje terwijl ze kunstwerken van de kunstenaar kunnen bewonderen.

Londen

De opstelling van lokaal talent dat bij de expositie betrokken is, begint met de in Londen gevestigde, in Argentinië geboren, beeldend kunstenaar Sofia Clausse. Sofia zal haar door de Koninklijke Academie opgeleide vaardigheden inzetten om de stad die ze nu haar thuis noemt in augustus te vieren in The Hoxton, Holborn, waarbij ze een kleurrijke muurschildering in glas-in-loodstijl creëert die de sfeer van een van de levendigste buurten van Londen weerspiegelt.

Sofia voelde zich aangetrokken tot de reeks boogramen bij de bar in de lobby van de Holborn Hox, die uitkijken op High Holborn, en haar deed denken aan glas-in-loodramen, vooral vanwege de gebogen vorm, waardoor ze deze als canvas voor haar kunstwerken koos. Veel van Sofia's werk maakt gebruik van lijnen, en ze heeft haar eigen tekengerei gemaakt om deze te creëren, van op maat gemaakte zeefdrukrakels tot 3D-geprint gerei.

Het Londense barteam is geïnspireerd door het kruispunt in High Holborn en The Kingsway, een bijna perfect kruispunt van noord/zuid/oost/west. De Crosstown Traffic omvat BOMBAY SAPPHIRE, Claret Vermouth en salie en hopgerookte honing - een toneelstuk op een Martinez, geserveerd in een rotsglas. Het grote, kruisvormige ijsblok doet denken aan het kruispuntmotief, gegarneerd met penseelstreken, zwart voor de weg, rood voor de Central Line en blauw voor de Piccadilly Line.

Barcelona

De in Frankrijk geboren, in Barcelona gevestigde illustrator en muraliste Perrine Honoré zal vreugde verspreiden in The Hoxton, Poblenou, met behulp van haar uitbundige stijl en opvallende kleuren om de levendige aantrekkingskracht van het strand te weerspiegelen. Terwijl Perrine met verschillende media werkt, waaronder straatkunst, textiel, posters en zelfs sieraden, is al haar werk verenigd door een feestelijke en kleurrijke esthetiek, waardoor een verhaal wordt opgebouwd waarin spontaniteit de boventoon voert.

Perrine koos ervoor om naar Barcelona te verhuizen vanwege het bruisende netwerk van dynamische ontwerpers en illustratoren van de stad, en Poblenou is een centrum voor de lokale creatieve gemeenschap; De afgelopen jaren heeft de stadsvernieuwing ertoe geleid dat oude textielfabrieken en fabrieken zijn omgebouwd tot kunstenaarsateliers, designshowrooms en kunstacademies, waardoor de buurt nieuw leven is ingeblazen en deze is uitgegroeid tot een van de meest culturele wijken van de stad.

Geïnspireerd door een typisch strand in Barcelona, is de Cala, gemaakt met BOMBAY SAPPHIRE, grapefruitsap, cider en zoute botersiroop en gegarneerd met een bananenblad en botercracker, geïnspireerd op de sfeer en levensstijl in Spanje, waarbij zoute smaken worden gemengd met bittere en bloemige smaken.

Amsterdam

In The Hoxton, Amsterdam, zal de autodidactische Nederlandse kunstenares Frederique Matti dikke verflagen gebruiken om de gezellige sfeer van een Amsterdams feest in volle gang weer te geven. Haar tastbare, kleurrijke motieven verschijnen op een glazen wand net binnen de ingang van het hotel en leggen lokale momenten vast in haar kenmerkende lijnstijl, uitgedrukt in objecten die je op een feest kunt tegenkomen en een verhaal vertellen over de gasten, de omgeving en de energie.

De kunst van Frederique is geïnspireerd door haar innerlijke wereld en fungeert als een visueel dagboek van kleine levensmomenten, vertaald in kleur, vormen en objecten, waarbij de onderwerpen tegelijkertijd zowel belangrijk als onbelangrijk zijn. Door gebruik te maken van dikke verflagen om de kleine, maar charmante momenten weer te geven die het gewone leven van mensen vullen, heeft haar werk een zeer tastbare kwaliteit en wordt het gekenmerkt door platte vormen en een overvloed aan kleur.

Het Nederlandse barteam heeft de Spirit of Resilience gecreëerd met BOMBAY SAPPHIRE, met dragon doordrenkte jenever, groene chartreuse, appelsiroop en limoensap. De naam is gekozen om de windmolens in Amsterdam weer te geven, die door de geschiedenis van Nederland een bekend bouwwerk zijn geweest. De cocktail is gegarneerd met een bananenblad dat de wieken van de windmolens voorstelt.

Rome

Voor de pop-up-expositie in The Hoxton in Rome staat beeldend kunstenaar Luca Font centraal. Zijn gedurfde, geometrische afbeeldingen met sterke zwarttinten en primaire kleuren zullen tot leven komen in de lobby van The Hoxton in Rome in de vorm van vier reislustige illustraties die in Giclée zijn gedrukt.

Luca vangt de lokale geest van Rome door de vele artistieke, historische en culturele lagen van de stad in zich op te nemen en vertelt verhalen over het dagelijks leven. Zijn onderscheidende werk varieert van tatoeage tot illustratie en schilderkunst, met de nadruk op gedurfde afbeeldingen, sterke zwarttinten en primaire kleuren: een eigentijdse kijk op de Europese kunst uit het midden van de eeuw en het Italiaanse futurisme, met een retro-gevoel.

In Rome komt de inspiratie voor het drankje afkomstig van de wijnstok die in de buurt van het Colosseum wordt aangetroffen: de oude Pantastica-druiven die men aantreft op de Palatijn in het hart van Rome. Om dit weer te geven is de Colosseum Shadow gemaakt van Romeinse wijn 'thee' - gemaakt van overgebleven lokale wijn doordrenkt met BOMBAY SAPPHIRE, Romeinse kamille, wijnsiroop en citroensap.

Parijs

De Parijse kunstenaar Caroline Derveaux zal een vrolijk palet gebruiken om een droomachtig kunstwerk op het glazen dak van The Hoxton, Parijs, te creëren. Caroline combineert felle kleuren met geometrische vormen en abstracte elementen, en een mix van architecturale en organische vormen, waardoor een ingebeelde microkosmos ontstaat die dromen, emoties en herinneringen onderzoekt.

Het ontwerp speelt met het natuurlijke licht dat door het glazen dak van het hotel naar binnen schijnt en is geïnspireerd op avondcocktails tijdens het gouden uur in de Lichtstad. Caroline wilde dat haar expositie een indrukwekkend gevoel zou geven, door aan haar stijl figuratieve elementen toe te voegen waarmee ze verwijst naar het einde van de zomer in Parijs - haar favoriete tijd om van de stad te genieten.

De Franse barmannen hebben zich laten inspireren door het Grand Palais en om dit tot leven te brengen wordt hun cocktail Le Palais Carré geserveerd in een zeshoekig glas met een piramidevormig ijsblokje en bestaat uit BOMBAY SAPPHIRE, Martini Riserva Special Rubino, citroensap, aardbeien, grapefruit schil en vijgen.

