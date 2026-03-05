Booster l'IA périphérique : Apacer lance un système de stockage de qualité industrielle pour les plateformes Raspberry Pi

NEW TAIPEI CITY, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Apacer Technology Inc. (TWSE : 8271) présente aujourd'hui sa nouvelle gamme de solutions de stockage conçues pour être entièrement compatibles avec les plateformes Raspberry Pi. Cette nouvelle gamme, qui comprend les cartes microSD industrielles, les SSD PCIe et le SSD PT25R-Pi HAT innovants, est conçue pour aider les utilisateurs professionnels à adopter la plate-forme Raspberry Pi comme alternative fiable pour les applications de PC industriel.

Apacer launches all-in-one storage solution compatible with Raspberry Pi

« La plateforme Raspberry Pi est en train de redéfinir la manière dont les entreprises construisent des appareils propriétaires, et elle présente un immense potentiel, en particulier sur les marchés japonais et européen », déclare Gibson Chen, président d'Apacer. « Alors que la tendance mondiale à l'IA continue de croître, de plus en plus d'entreprises recherchent des moyens efficaces de déployer l'IA périphérique. Nous pensons qu'en équipant la plateforme Raspberry Pi d'un système de stockage de qualité industrielle, elle devient une solution formidable pour relever les défis de l'informatique de pointe. »

Les SSD spécialisés d'Apacer sont rigoureusement testés pour leur compatibilité avec les plateformes Raspberry Pi, y compris les derniers modèles prenant en charge les cartes microSD et les interfaces PCIe. L'un des points forts de cette version est le SSD PT25R-Pi HAT, spécialement conçu pour être compatible avec la Raspberry Pi 5. Apacer a redéfini le stockage industriel en créant une véritable solution de stockage tout-en-un.

Le SSD PT25R-Pi HAT répond aux défis d'espace et de déploiement dans les applications d'IA périphérique et industrielles Raspberry Pi en intégrant le SSD directement dans le facteur de forme HAT. Cette conception tout-en-un élimine le besoin de composants de montage supplémentaires ou de dispositifs de stockage séparés, ce qui réduit considérablement l'encombrement du système, la complexité de l'assemblage et les coûts globaux du matériel, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes d'IA périphérique compacts et limités en espace. Le SSD PT25R-Pi HAT est doté d'une nomenclature certifiée QVL, qui garantit une qualité constante, minimise les risques d'intégration et réduit les efforts de RMA et d'approvisionnement pour les intégrateurs de systèmes.

En outre, le SSD PT25R-Pi HAT prend en charge la technologie à valeur ajoutée d'Apacer, CoreSnapshot 2, permettant la sauvegarde et la restauration à distance, une capacité essentielle pour la gestion des dispositifs d'IA périphérique distribués basés sur Raspberry Pi dans les environnements industriels. Cette fonction permet une restauration rapide des données en cas de défaillance du système, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance et améliore la fiabilité du système. La série prend également en charge la sauvegarde et la restauration par simple pression d'un bouton matériel dédié, offrant ainsi un mécanisme de protection des données simple, efficace et fiable pour les applications critiques d'IA périphérique.

Pour l'avenir, ce lancement témoigne de l'engagement croissant d'Apacer dans le paysage évolutif des solutions de stockage industriel. « En offrant une fiabilité de niveau professionnel à des plateformes accessibles telles que Raspberry Pi, nous permettons aux développeurs de faire passer leurs innovations d'IA périphérique du laboratoire à l'industrie en toute confiance », conclut Chen. « Cela incarne parfaitement notre vision du Stockage pour soutenir la croissance de l'IA, en veillant à ce que l'infrastructure pour l'IA soit aussi robuste que l'intelligence qu'elle soutient. »

*Raspberry Pi est une marque déposée de Raspberry Pi Ltd. Ce produit n'est pas affilié, approuvé ou sponsorisé par Raspberry Pi Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923312/Apacer_launches_all_in_one_storage_solution_compatible_with_Raspberry_Pi.jpg