Apacer à l'embedded world 2026 : solutions de stockage pour l'IA embarquée

EINDHOVEN, Pays-Bas, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au salon embedded world 2026, Apacer (hall 1, stand 310) présentera ses dernières solutions de stockage industriel conçues pour les charges de travail intensives générées par l'IA embarquée.

Apacer à l'embedded world 2026

La série Enterprise SSD, destinée aux serveurs edge et cloud ainsi qu'aux centres de données de taille moyenne, a passé avec succès de nombreux tests de serveurs. Elle est entièrement compatible avec Windows 11, Windows Server et les dernières versions du noyaux Linux. Grâce à une technologie flash moderne et à une interface PCIe Gen5 x4, la série Enterprise SSD offre des capacités allant jusqu'à 30 To.

DRAM industrielle pour les applications à haute performance

La gamme améliorée de mémoire DDR5 6400 d'Apacer, qui comprend des CUDIMM, CSODIMM et REG DIMM, intègre des pilotes d'horloge avancés optimisant la synchronisation et l'intégrité du signal. En outre, les suppresseurs de tension transitoire (TVS) intégrés offrent une protection robuste contre les surtensions et les décharges électrostatiques (ESD), ce qui en fait un choix idéal pour les applications HPC et IA.

Solutions innovantes pour les projets Raspberry Pi

Pour une mise en œuvre efficace et fiable des projets Raspberry Pi, Apacer présentera des solutions de stockage compatibles, telles que des cartes microSD à partir de 64 Go. Ces produits sont certifiés QVL pour Raspberry Pi 3, 4 et 5.

Avec le nouvel Apacer Pi HAT SSD, Apacer propose un design innovant qui remplace l'adaptateur Pi-HAT d'original. Il permet aux utilisateurs de réaliser des économies sur le matériel de stockage supplémentaire tout en bénéficiant des technologies brevetées d'Apacer telles que CoreSnapshot 2.

Entièrement sans plomb conformément à la directive RoHS de l'UE

Toutes les DRAM industrielles d'Apacer, ainsi que le SSD PV250-M280, sont entièrement sans plomb et conformes à la directive RoHS de l'UE. Ce résultat est obtenu grâce à l'utilisation d'une conception de résistance entièrement sans plomb et d'une pâte à braser à basse température en combinaison avec la technologie underfill dans le processus SMT.

Technologies innovantes à valeur ajoutée

La technologie CoreVolt 2 protège les données et les appareils en assurant la détection de la tension en temps réel et une stabilisation de l'alimentation des SSD. En cas de fluctuations de la tension, elle active automatiquement une alimentation de secours à base de condensateurs au tantale polymère, assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu.

La technologie CoreEnergy combine haute performance et efficacité énergétique avec une gestion de l'alimentation des SSD spécifique à l'application. Grâce à une conception conjointe matériel/logiciel, elle propose plusieurs modes d'énergie prédéfinis, permettant aux utilisateurs de choisir l'équilibre optimal entre performances et efficacité énergétique selon les exigences de leur application, afin de réduire efficacement la consommation d'énergie et d'éviter la surchauffe

Embedded world Exhibitor Forum

Date et heure : Mardi, 10/03/2026, 14h30 - 15h00

Lieu : Forum des exposants, hall 3

Titre : Le stockage au service de la croissance de l'IA embarquée

Conférencier : Gibson Chen, président d'Apacer Technology Inc.

Contact presse Apacer :

Sammi Chen

Email : [email protected]

Téléphone : +31 40-267-0000 #6130

https://www.apacer.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923287/Apacer_at_embedded_world_2026.jpg