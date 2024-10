Brandwatch annonce des changements de direction pour accélérer la croissance et l'innovation

CHICAGO, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Brandwatch, le chef de file mondial de la veille sur les médias sociaux, annonce ce jour plusieurs changements stratégiques au sein de sa direction afin de poursuivre la croissance et l'innovation.

Channing Ferrer est promu au poste de président mondial de Brandwatch. À ce poste élargi, Ferrer dirigera la stratégie commerciale globale et les initiatives de croissance. Il possède une grande expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de commercialisation pour les sociétés SaaS. Avant de rejoindre Brandwatch, il a occupé des postes de direction chez Semrush (SEMR), HubSpot (HUBS) et Acquia (Acq. Vista Equity). « C'est pour moi un honneur d'assumer ce nouveau rôle au sein de Brandwatch », déclare Ferrer. « Grâce à notre offre de produits innovants et à notre équipe talentueuse, nous sommes en bonne voie pour poursuivre notre croissance et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Outre la promotion de Ferrer, Brandwatch renforce son équipe de direction avec les nominations suivantes :

Matt Tippets est nommé responsable des produits et de la technologie. Tippets, qui a précédemment occupé des postes de direction chez Drift, Total Expert et Salesforce (CRM), apporte une vaste expérience en innovation de produits et en développement de solutions logicielles basées sur le cloud.





Henry Spitzer rejoint l'équipe en tant que vice-président principal, ventes aux Amériques. Spitzer a démontré sa capacité à développer des équipes et des revenus à l'échelle mondiale, après avoir occupé des postes de direction chez CarGurus (CARG) et Lusha. Sa capacité à créer et à diriger des équipes de vente performantes sera inestimable pour Brandwatch, qui continue à étendre sa portée sur le marché.





Beth Brown devient vice-présidente principale, solutions mondiales d'agence et commerciales. Beth est une dirigeante avant-gardiste dans le domaine du marketing des médias numériques et du développement de produits, avec une expertise éprouvée en innovation acquise au sein d'entreprises de premier plan telles qu'EssenceMediacom, Media Futures Group et R/GA.





Jordan Gorosh est nommé responsable des ventes aux entreprises. Dirigeant aguerri ayant travaillé dans des entreprises telles que Sprinklr (CXM), Google (GOOG) et Yelp (YELP), Gorosh mettra à profit ses compétences en matière de constitution et de direction d'équipes de commercialisation performantes.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces dirigeants d'exception chez Brandwatch », déclare Ferrer. « Leur expertise et leur expérience combinées seront déterminantes pour la poursuite de notre croissance et de notre innovation. »

Ces nominations renforcent l'équipe grandissante de cadres expérimentés de Cision. Au début de l'année, Matt Brown a été nommé président de PR Newswire et Elgar Welch est devenu président de CisionOne. Leur expertise collective jouera un rôle essentiel dans la poursuite du succès de Cision.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est une société de Cision. Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement et de renseignements sur les consommateurs et les médias. Nous fournissons aux spécialistes des relations publiques, de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils nécessaires pour exceller dans un monde axé sur les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

Pour les demandes de renseignement, veuillez contacter : Cision Public Relations : [email protected]

