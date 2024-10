Brandwatch annuncia cambiamenti chiave nella dirigenza per accelerare la crescita e l'innovazione

CHICAGO, 21 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Brandwatch, leader mondiale nell'intelligence sui social media, ha annunciato oggi diversi cambiamenti strategici nella dirigenza per promuovere la crescita e l'innovazione continue.

Channing Ferrer è stato promosso a Presidente globale Brandwatch. In questo ruolo ampliato Ferrer sarà responsabile della strategia aziendale globale e delle iniziative di crescita. Vanta una vasta esperienza nella creazione e crescita di strategie go-to-market di successo per imprese SaaS. Prima di entrare in Brandwatch, ha ricoperto posizioni direttive presso Semrush (SEMR), HubSpot (HUBS) e Acquia (Acq. Vista Equity). "Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo in Brandwatch", ha affermato Ferrer. "Grazie alla nostra offerta di prodotti innovativi e al nostro team di talento, siamo ben posizionati per continuare il nostro percorso di crescita e offrire un valore eccezionale ai clienti".

Oltre alla promozione di Ferrer, Brandwatch ha rafforzato il suo gruppo dirigente con le seguenti nuove nomine:

Matt Tippets è stato nominato Chief Product and Technology Officer. Tippets, che in precedenza ha ricoperto ruoli di rilievo presso Drift, Total Expert e Salesforce (CRM), vanta una vasta esperienza nell'innovazione di prodotto e nella scalabilità di soluzioni software basate su cloud.





Henry Spitzer si è unito all'azienda in qualità di Senior Vice President Americas Sales. Spitzer vanta una comprovata capacità di ampliamento dei team e di crescita dei ricavi a livello globale, avendo precedentemente ricoperto ruoli direttivi presso CarGurus (CARG) e Lusha. La sua capacità di creare e guidare team di vendita altamente performanti sarà preziosa mentre Brandwatch continua a espandere la sua presenza sul mercato.





Beth Brown è entrata a far parte dell'azienda come Senior Vice President Global Agency and Business Solutions. Beth è una dirigente lungimirante nel marketing dei media digitali e nello sviluppo di prodotti, con una comprovata esperienza nel guidare l'innovazione presso aziende leader del settore come EssenceMediacom, Media Futures Group e R/GA.





Jordan Gorosh si è unito all'azienda come direttore vendite aziendali. Gorosh, un dirigente di lunga esperienza maturata presso aziende come Sprinklr (CXM), Google (GOOG) e Yelp (YELP), sfrutterà le sue competenze nella creazione e nella guida di team go-to-market altamente performanti

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a questi dirigenti eccezionali in Brandwatch", ha affermato Ferrer. "La loro competenza ed esperienza combinate saranno determinanti nel dare impulso alla nostra continua crescita e innovazione".

Queste nomine di alto livello rafforzano ulteriormente il gruppo sempre più ampio di dirigenti esperti di Cision. All'inizio di quest'anno Matt Brown è stato nominato presidente PR Newswire ed Elgar Welch è diventato presidente CisionOne. La loro competenza collettiva svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire il successo continuo di Cision.

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è una società Cision, il leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per i settori consumer e media intelligence, engagement e comunicazione. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social media gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra profonda competenza, le partnership esclusive riguardanti i dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere e di essere viste, comprendere ed essere comprese, dal pubblico più importante per loro.

Per richieste di informazioni da parte dei media contattare: Pubbliche relazioni Cision a [email protected]

