Brandwatch reconnu comme Leader des solutions de marketing social pour les grandes entreprises par IDC MarketScape

Brandwatch vient d'être nommé Leader parmi 13 fournisseurs de solutions de social listening, de gestion des médias sociaux et d'accompagnement numérique.

CHICAGO, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Brandwatch, la première suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs au monde, a été reconnu comme un Leader dans l'IDC MarketScape: Worldwide Social Marketing Software for Large Enterprises 2024 Vendor Assessment (doc #US52038924, November 2024), une nouvelle catégorie pour le cabinet d'analystes experts.

Brandwatch est reconnu pour les atouts suivants :

« Brandwatch permet de comprendre les gens et le monde avec une intelligence inégalée en analysant la plus grande couverture de données omnicanal avec des outils d'IA évolutifs et des capacités de reporting puissantes et flexibles. »

« Brandwatch fournit une suite complète d'outils hautement personnalisables et faciles à utiliser pour permettre aux marques de se connecter de manière transparente avec leur public de manière pertinente, à tout moment et en tout lieu. »

« Notre suite combinée accélère et sécurise la façon dont les entreprises mènent leurs campagnes, protègent et promeuvent la réputation de la marque, et stimulent la croissance de l'entreprise par l'entremise du marketing social », déclare Channing Ferrer, président de Brandwatch. « Nous sommes fiers d'être reconnus comme Leader dans l'IDC MarketScape dans la cagétorie logiciels de marketing social pour grandes entreprises, ce qui, selon nous, renforce notre engagement envers nos clients à leur fournir les meilleurs outils et les meilleures informations sur le marché. »

La feuille de route de Brandwatch pour 2025 comprend de nouvelles améliorations des capacités d'IA de la plateforme, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et intégrations conçues pour fournir aux utilisateurs encore plus d'informations et de contrôle sur leurs efforts en matière de médias sociaux.

« Nos plans ambitieux pour 2025 renforceront encore notre engagement envers nos clients, les nouvelles applications de l'IA s'avérant passionnantes, notamment dans le cadre de la collaboration avec Google Cloud, que nous avons annoncée la semaine dernière », a déclaré Ferrer.

Brandwatch reste engagé à fournir des innovations alimentées par l'IA et une gamme éprouvée d'outils qui permettent aux marques de s'orienter dans le dédale des médias sociaux et de prendre des décisions éclairées.

Pour plus d'informations sur Brandwatch et sa gamme complète de solutions de marketing social, veuillez consulter le site Brandwatch.com.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. L'étude utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologie sont comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la première solution de gestion des médias sociaux et d'information des consommateurs au monde. La société fournit aux entreprises les plus innovantes et les plus admirées - dont la moitié des 100 premières entreprises du classement Forbes - les outils, la structure et les informations dont elles ont besoin pour saisir les opportunités et accélérer le développement de leurs marques.

Notre portefeuille d'informations commerciales optimisées par l'IA, de marketing d'influence de bout en bout et de plateformes primées de gestion des médias sociaux constitue une gamme de solutions pour les marques et les agences les plus novatrices afin d'exécuter à grande échelle des stratégies basées sur la connaissance.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne, PR Newswire et Streem.

