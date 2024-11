Brandwatch nominata Leader nello sviluppo di soluzioni di marketing sociale per grandi imprese da IDC MarketScape

Brandwatch è stata nominata Leader fra 13 fornitori focalizzati su soluzioni di social listening, gestione dei social e assistenza digitale.

CHICAGO, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Brandwatch, la principale suite mondiale per la gestione dei social e l'intelligence nel settore consumer, è stata nominata Leader nell'IDC MarketScape: Valutazione dei fornitori del 2024 di software di marketing sociale in tutto il mondo per grandi imprese (doc. n. US52038924, novembre 2024), una nuova categoria per la rinomata società di analisi.

Brandwatch ha ottenuto il riconoscimento per i seguenti punti di forza:

"Brandwatch consente una profonda comprensione delle persone e del mondo grazie a dati approfonditi senza pari, analizzando la più ampia copertura di dati omnicanale con strumenti di IA all'avanguardia e scalabili nonché con potenti e flessibili capacità di reporting".

"Brandwatch offre una suite completa di strumenti altamente personalizzabili e facili da usare che consentono ai brand di entrare in contatto con il loro pubblico in modi integrati e significativi, sempre e ovunque".

"La nostra suite combinata rivoluziona il modo in cui le aziende gestiscono campagne di successo, proteggono e promuovono la reputazione del marchio e danno impulso alla crescita aziendale attraverso i social; in modo rapido, sicuro e coerente", spiega Channing Ferrer, Presidente di Brandwatch. "Siamo lieti di essere stati nominati Leader nell'IDC MarketScape per il software di marketing sui social per grandi imprese; questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a fornire ai clienti i migliori strumenti e dati approfonditi disponibili sul mercato".

La roadmap di Brandwatch per il 2025 include ulteriori miglioramenti alle funzionalità di IA della piattaforma nonché nuove funzionalità e integrazioni progettate per fornire agli utenti dati ancora più utili e controllo sempre maggiore sulle loro attività sui social.

"I nostri ambiziosi piani per il 2025 consolideranno ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei clienti, con l'IA applicata in modi nuovi e molto interessanti, tra cui l'importante nuova collaborazione con Google Cloud, che abbiamo annunciato la scorsa settimana", continua Ferrer.

Brandwatch resta impegnata a offrire innovazioni basate sull'IA e un'affidabile suite di strumenti che consentano ai marchi di orientarsi tra le complessità dei vari social e prendere decisioni basate su dati concreti.

Per maggiori informazioni su Brandwatch e sulla sua suite completa di soluzioni di marketing sociale visitare Brandwatch.com.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei fornitori IDC MarketScape è progettato per offrire una panoramica dell'idoneità competitiva dei fornitori di tecnologia e servizi in un determinato mercato. La ricerca utilizza una rigorosa metodologia di valutazione basata su criteri sia qualitativi che quantitativi, che si traduce in un'unica rappresentazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un dato mercato. IDC MarketScape fornisce un quadro di riferimento chiaro in cui è possibile confrontare in modo significativo le offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie, nonché i fattori di successo di mercato attuali e futuri dei fornitori di tecnologia. Tale quadro di riferimento fornisce inoltre agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei fornitori attuali e potenziali.

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è la suite leader al mondo per la gestione dei social e l'intelligence nel settore consumer, che offre alle aziende più innovative e ammirate del mondo – compresa la metà di quelle che figurano nell'elenco Forbes 100 – gli strumenti, la struttura e i dati approfonditi di cui hanno bisogno per cogliere le opportunità e accelerare il successo dei loro marchi.

Il nostro portafoglio di soluzioni di intelligence nel settore consumer basate sull'IA, influencer marketing end-to-end e piattaforme di gestione dei social pluripremiate offre una suite di soluzioni all'avanguardia per i marchi e le agenzie più intraprendenti, per attuare strategie basate su dati approfonditi alla scala necessaria.

Brandwatch fa parte della famiglia di marchi Cision, insieme a CisionOne, PR Newswire e Streem.

