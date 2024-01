BSTABO dévoile le Rockman : un quad puissant et sans émission pour les amateurs de tout-terrain

WUXI, Chine, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- BSTABO, une entreprise de technologie axée sur l'innovation des véhicules tout-terrain à batterie, a annoncé son premier véhicule tout-terrain électrique (VTT électrique), le Rockman, construit en partenariat avec Zongshen Group. Le quad entièrement électrique, conçu avec l'expertise de pointe du marché des véhicules électriques, est doté d'un moteur puissant et d'une batterie longue portée, ainsi que d'une carrosserie ergonomique et robuste pour offrir des performances et des fonctionnalités inégalées pour le tout-terrain.

Le Rockman est disponible en modèles monomoteur et bimoteur, tous deux capables d'atteindre une vitesse maximale de 80 km/h. Ses prouesses tout-terrain sont renforcées par une série de caractéristiques, notamment un châssis tout-terrain, des amortisseurs robustes, un système de contrôle électronique de pointe et des coffres avant et arrière complétés par un système de direction assistée électronique.

Construit pour égaler la performance des VTT à combustibles fossiles, les bêtes tout-terrain ont des dimensions spacieuses de 225*124*138 cm (88,6*48,8*54,3 pouces) qui peuvent accueillir deux sièges et un dossier amovible. Sous le capot se trouve une batterie au lithium haute capacité de 134 Ah qui peut élever le niveau de la batterie de 20 % à 80 % en une seule heure de charge. La boîte de rangement à l'arrière est équipée de ports électriques qui peuvent être utilisés pour alimenter les appareils personnels et d'urgence.

Le Rockman est équipé de porte-bagages avant et arrière offrant une charge utile maximale de 180 kg, ainsi que d'une gamme d'accessoires – y compris un support de canne à pêche, une boîte à outils et des sangles à bagages – qui ajoutent à sa polyvalence pour des aventures en plein air sans souci. Les utilisateurs peuvent libérer tout le potentiel du Rockman grâce à la personnalisation du pare-brise et au soutien d'outils qui peuvent facilement convertir le VTT écologique en balayeuse à neige, tondeuse à gazon et plateforme de chasse.

« Le lancement du Rockman, qui devrait entrer sur le marché mondial en 2024, marque une nouvelle étape pour BSTABO. Nous pensons que l'alliance commerciale entre BSTABO et Zongshen permettra de mettre en synergie notre expertise dans le développement de produits, le contrôle de la qualité et le marketing, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de croissance pour les deux alors que nous cherchons à étendre notre empreinte mondiale », a déclaré Tony, directeur général de BSTABO.

À propos de BSTABO :

BSTABO est une entreprise mondiale de véhicules électriques tout-terrain qui se consacre à créer un style de vie joyeux, passionné et axé sur la nature pour les utilisateurs du monde entier en fournissant des véhicules de haute qualité et performants et en offrant l'expérience utilisateur ultime.

Site Web officiel : www.bstabo.com

Contact pour les relations publiques : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2314150/BSTABO_1.jpg