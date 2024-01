BSTABO presenta Rockman: l'ATV potente e a emissioni zero per gli amanti dei fuoristrada

WUXI, Cina, 9 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- BSTABO, azienda tecnologica focalizzata sull'innovazione dei fuoristrada a batteria, ha annunciato Rockman, il suo primo veicolo elettrico 'per tutti i terreni' (E-ATV), realizzato in collaborazione con Zongshen Group. Questo quad totalmente elettrico, progettato grazie a una competenza leader di mercato nei veicoli elettrici, è dotato di un motore potente e di una batteria con autonomia prolungata, il tutto abbinato a una scocca ergonomica e robusta che offre performance e funzionalità d'eccellenza per i percorsi fuoristrada.

Il modello Rockman è disponibile nelle versioni monomotore o bimotore, entrambe in grado di toccare la velocità massima di 80km/h. Le sue capacità su ogni tipo di terreno sono esaltate da una serie di caratteristiche come la scocca fuoristrada, gli ammortizzatori per carichi pesanti, l'avanzato sistema di controllo elettronico e i blocchi differenziali anteriore e posteriore, completati dal servosterzo elettronico.

Realizzato per eguagliare le performance degli ATV a carburanti fossili, questo potente fuoristrada vanta dimensioni spaziose di 225*124*138cm (88,6*48,8*54,3"), con due sedili passeggeri e schienale rimovibile. Nel vano cofano si trova la batteria al litio ad alta capacità da 134Ah, con livello di ricarica in grado di passare dal 20% all'80% in un'ora soltanto. Il portaoggetti sul retro è dotato di porte elettriche utilizzabili per ricaricare dispositivi personali e di emergenza.

Il modello Rockman è dotato di portapacchi anteriore e posteriore per un carico massimo di 180kg, oltre a una serie di accessori - come un portacanna da pesca, la cassetta degli attrezzi e le cinghie per i bagagli - che ne aumentano la versatilità, per avventure all'aria aperta senza preoccupazioni. Gli utenti possono sbloccare tutto il potenziale del modello Rockman personalizzando il parabrezza e il supporto degli attaccchi per dotazioni, che possono facilmente convertire questo ATV attento all'ambiente in spazzaneve, tosaerba e in equipaggiamento per la caccia.

"Il lancio del modello Rockman, che debutterà sul mercato mondiale nel 2024, rappresenta un'ulteriore pietra miliare per BSTABO. Siamo certi che l'alleanza commerciale tra BSTABO e Zongshen porterà alla sinergia delle rispettive competenze nello sviluppo, controllo qualità e marketing dei prodotti, dando il via a un nuovo capitolo di crescita per le nostre due aziende, impegnate a espandere la loro presenza globale", è il commento di Tony, direttore generale di BSTABO.

Informazioni su BSTABO:

BSTABO è un'azienda globale di fuoristrada elettrici che si impegna per creare uno stile di vita felice, appassionato e incentrato sulla natura per gli utenti di tutto il mondo, fornendo veicoli di qualità e a performance elevate che offrono la massima esperienza utente.

Sito web ufficiale: www.bstabo.com

Contatto PR: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314150/BSTABO_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2314151/BSTABO_2.jpg