Cainiao continue d'investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité de la logistique transfrontalière

HONG KONG, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cainiao, un leader mondial de la logistique du commerce électronique, continue d'approfondir l'application de la technologie dans son réseau logistique transfrontalier, en s'appuyant sur sa base opérationnelle déjà solide pour améliorer encore la détection des risques et l'efficacité du traitement.

Au eHub de Cainiao en Belgique, l'équipe locale utilise depuis longtemps la technologie pour contrôler les colis entrants à l'origine, en identifiant et en interceptant de manière proactive les envois potentiellement non conformes avant qu'ils ne pénètrent dans le réseau local. Grâce à de nouveaux investissements dans des technologies de pointe, les risques tels que les déclarations suspectes ou incohérentes sont détectés et signalés plus rapidement, ce qui améliore l'efficacité du traitement sur place et contribue à soutenir un niveau élevé d'opérations commerciales.

Au-delà du contrôle douanier, Cainiao a étendu le déploiement de la technologie à tous les points de contact logistiques, y compris le contrôle intelligent, l'emballage, le chargement et l'acheminement, ce qui permet d'automatiser et d'améliorer l'intelligence de son réseau.

Le système d'inspection des colis de l'entreprise en est un excellent exemple. Grâce à la vision par ordinateur et à des technologies avancées de reconnaissance d'images, ce système analyse les images en quelques millisecondes et signale automatiquement les anomalies — telles que les objets interdits de petite taille, de forme irrégulière ou récemment apparus — qui pourraient échapper à un contrôle manuel. Cela ajoute un niveau essentiel de contrôle des risques, permettant d'éviter les marchandises dangereuses mal déclarées ou non déclarées, tout en améliorant encore le débit de traitement.

« La technologie est au cœur de notre fonctionnement et son impact est visible sur l'ensemble de notre réseau. En matière de conformité, la technologie nous permet de déplacer les contrôles de risque plus en amont dans la chaîne d'approvisionnement, de détecter les problèmes plus tôt et de réduire les retards inutiles dans les centres de destination », a déclaré un porte-parole de Cainiao. « En continuant à investir dans ces capacités, nos opérations deviennent plus précises, nos normes de conformité plus solides et notre logistique transfrontalière plus efficace, plus transparente et plus fiable pour les commerçants et les consommateurs du monde entier. »

Cainiao maintient depuis longtemps un engagement fort en matière de conformité et d'excellence opérationnelle, soutenu par des systèmes de gouvernance robustes qui sont rigoureusement mis en œuvre dans l'ensemble de ses opérations. L'entreprise continue d'exploiter les technologies de pointe et de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires dans les pays et les régions afin de renforcer ses activités. Ces efforts ont été largement reconnus par les gouvernements et les représentants de l'industrie, y compris le vice-premier ministre belge, qui a déjà salué les opérations numériques et les investissements technologiques de Cainiao lors d'une visite de ses plateformes logistiques.