HONGKONG, 13 mei 2026 /PRNewswire/ -- Cainiao, een wereldwijde leider in e-commerce logistiek, blijft de toepassing van technologie in zijn grensoverschrijdende logistieke netwerk verdiepen, voortbouwend op zijn al sterke operationele basis om risicodetectie en verwerkingsefficiëntie verder te verbeteren.

Bij Cain Atiao's eHub in België heeft het lokale team al lang technologie gebruikt om inkomende pakketten bij oorsprong te screenen en potentiële niet-conforme zendingen proactief te identificeren en te onderscheppen voordat ze het lokale netwerk binnengaan. Door verdere investeringen in geavanceerde technologie worden risico's zoals verdachte of inconsistente aangiftes sneller gedetecteerd en gemarkeerd, waardoor de efficiëntie van de verwerking ter plaatse wordt verbeterd en een hoge standaard van bedrijfsvoering wordt geholpen.

Naast douanecontrole heeft Cainiao de inzet van technologie uitgebreid naar alle logistieke contactpunten, waaronder slimme controle, verpakking, laden en routing, om de intelligentie van haar netwerk verder te automatiseren en te verbeteren.

Het pakketinspectiesysteem van het bedrijf is daar een sterk voorbeeld van. Door gebruik te maken van computervisie en geavanceerde beeldherkenningstechnologie scant het beelden in milliseconden en merkt het automatisch afwijkingen op, zoals kleine, onregelmatig gevormde of nieuw opkomende verboden voorwerpen, die tijdens handmatige controles kunnen worden over het hoofd gezien. Dit voegt een essentiële laag van risico-screening toe, waardoor onjuist aangegeven of niet aangegeven gevaarlijke goederen worden voorkomen en tegelijkertijd de doorvoer van de verwerking verder wordt verbeterd.

"Technologie staat centraal in de manier waarop we werken, en de impact is zichtbaar in ons hele netwerk. Specifiek in overeenstemming hiermee stelt technologie ons in staat om de risicocontroles verder stroomopwaarts in de toeleveringsketen te verplaatsen, problemen eerder op te vangen en onnodige vertragingen bij bestemmingshubs te verminderen", zei een woordvoerder van Cainiao. "Naarmate we blijven investeren in deze mogelijkheden, worden onze activiteiten preciezer, worden onze nalevingsnormen robuuster en wordt onze grensoverschrijdende logistiek efficiënter, transparanter en betrouwbaarder voor handelaren en consumenten over de hele wereld".

Cainiao heeft lange tijd een sterke inzet voor naleving en operationele uitmuntendheid gehandhaafd, ondersteund door robuuste governance-systemen die strikt worden geïmplementeerd in haar activiteiten. Het bedrijf blijft gebruik maken van geavanceerde technologieën en werkt nauw samen met lokale autoriteiten en partners in verschillende landen en regio's om zijn activiteiten te versterken. Deze inspanningen zijn algemeen erkend door regeringen en vertegenwoordigers van de industrie, waaronder de Belgische vicepremier, die eerder de digitale activiteiten en technologie-investeringen van Cainiao erkende tijdens een bezoek aan zijn logistieke centra.