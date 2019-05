Campercontact: Smart-ijs élue Aire de camping-cars de l'année 2019 en Belgique

SOESTERBERG, Pays-Bas, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Smart-ijs a été élue Aire de camping-cars de l'année 2019 en Belgique par les passionnés de camping-car. Ce prix est décerné par Campercontact, l'une des plus grandes plateformes d'aires de camping-cars en Europe. Avec une note de 9,1, cette aire de camping-cars, située dans la commune flamande de Wingene, a obtenu le meilleur score sur Campercontact.com.

L'aire de campping-cars Smart-ijs peut accueillir un maximum de six camping-cars et est située à côté d'un glacier et d'un bistro. Elle est particulièrement appréciée pour sa petite taille, ses installations et ses propriétaires exceptionnellement conviviaux. L'environnement paisible du paysage de la Flandre-Orientale a également une cote élevée.

Deuxième et troisième places

La deuxième place a été attribuée à l'aire de camping-cars Le Palis, dans la province belge de Luxembourg. Cette aire de camping-cars située dans la ville wallonne de Rochehaut a obtenu un score moyen de 8,8. L'aire de camping-cars Nollekes Winning, dans la province belge du Limbourg, est arrivée à la troisième place. Elle a également obtenu une note de 8,8, mais avec légèrement moins d'avis.

Campercontact décerne le prix de l'aire de camping-cars de l'année dans le but d'améliorer la qualité des installations offertes aux amateurs de camping-car. Les fans de camping-car peuvent trouver près de 360 aires de camping-cars en Belgique sur le site Web et l'appli de Campercontact. Une aire doit avoir reçu au moins quinze avis sur Campercontact.com au cours de l'année précédant l'attribution (2018) pour avoir une chance de remporter ce prix. L'aire de camping-cars avec le score moyen le plus élevé remporte le prix et peut utiliser la mention Aire de camping-cars de l'année pendant un an.

Autres gagnants du prix de l'Aire de camping-cars de l'année 2019

Les Pays-Bas : Skop'nboer Erve Benneker à Overdinkel, dans la province d'Overijssel.

Allemagne : Aire de camping-cars Brauerei Biberach à Roggenburg-Biberach, en Bavière.

Italie : Agricampeggio Terra e Sogni à Bardolino, en Vénétie.

France : Aire municipale du Moulin à Tan, dans la région Champagne-Ardenne.

Espagne : La Puebla de Cazalla, en Andalousie.

À propos de Campercontact et du NKC

Avec plus de 29 000 aires de camping-cars référencées dans plus de 50 pays, Campercontact est l'une des plus grandes plateformes d'aires de camping-cars d'Europe. 175 000 passionnés de camping-car utilisent l'appli tous les mois. Campercontact a été créée par des passionnés de camping-car pour les passionnés de camping-car. Les utilisateurs peuvent ajouter des aires et saisir des commentaires, des photos, des vidéos et des avis.

Campercontact fait partie du NKC, le plus grand club de camping-cars d'Europe.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.campercontact.com.





SOURCE Campercontact