Campercontact: Agricampeggio Terra e Sogni votato Area camper italiana dell'anno 2019

SOESTERBERG, Paesi Bassi, 23 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Agricampeggio Terra e Sogni è stato votato Area camper italiana dell'anno 2019 dagli appassionati di camper. Questo premio è assegnato da Campercontact, una delle maggiori piattaforme di aree camper in Europa. L'area camper veneta ha ottenuto il punteggio più alto su Campercontact.com con 9,2.

Situato nei pressi del Lago di Garda, Agricampeggio Terra e Sogni è immerso tra vigneti e uliveti. Gli appassionati di camper amano la posizione tranquilla e i numerosi servizi e strutture. Secondo gli ospiti, la produzione locale che viene servita rende unica quest'area camper. Inoltre, l'ospitalità delle proprietarie Ilaria e Mirta Savoia è molto apprezzata. Le sorelle sono rimaste sorprese ed entusiaste del premio. "Cerchiamo di condividere questo luogo bellissimo con gli altri, ed evidentemente ci siamo riuscite. Grazie per le recensioni".

Secondo e terzo posto

Il secondo posto è andato all'area camper Agri Camper La Giuliana vicino a Pompei. Quest'area camper con vista sul vulcano Vesuvio ha ottenuto un punteggio medio pari a 9. Agricampeggio La Valle è arrivato terzo. Anche questo campeggio in Toscana ha ottenuto un punteggio medio pari a 9, ma ha ricevuto meno recensioni.

Campercontact assegna il premio Area camper dell'anno per migliorare la qualità delle strutture di pernottamento per gli appassionati di camper. Gli appassionati di camper possono trovare un totale di oltre 4.525 aree camper in Italia sul sito Web e sull'app Campercontact. L'area camper deve aver ricevuto almeno quindici recensioni su Campercontact.com nell'anno precedente l'assegnazione del premio (2018) per avere la possibilità di vincere questo riconoscimento. L'area camper con il punteggio medio più alto vince il premio e può utilizzare il titolo di area camper dell'anno per un anno. I consumatori valutano il loro soggiorno assegnando un punteggio compreso tra uno (pessimo) e dieci (eccellente).

Altri vincitori del premio Area camper dell'anno europea 2019

Belgio: area camper Smart-ijs a Wingene, Fiandre Occidentali.

Germania: area camper Brauerei Biberach a Roggenburg-Biberach, Bavaria.

Francia: Aire Municipale du Moulin a Tan a Champagne-Ardenne.

Spagna: La Puebla de Cazalla in Andalucia.

Paesi Bassi: Skop'nboer Erve Benneker a Overdinkel, Overijssel.

Informazioni su Campercontact

Con più di 29.000 aree camper in oltre 50 Paesi, Campercontact è una delle maggiori piattaforme di aree camper d'Europa. 175.000 appassionati di camper usano l'app ogni mese. Campercontact è stata creata dagli appassionati di camper per gli appassionati di camper; gli utenti hanno la possibilità di aggiungere aree camper e inviare commenti, foto, video e recensioni. Quest'anno, Campercontact ha ricevuto il premio tedesco come miglior portale online nella categoria campeggi.

Consultare www.campercontact.com per maggiori informazioni.

Campercontact is part of NKC, Europe's biggest motorhome club.





