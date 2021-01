CardioFocus® annonce un partenariat de distribution étendu avec MicroPort™ CRM en vue d'inclure l'Espagne et le Portugal

MARLBOROUGH, Massachusetts, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- CardioFocus, Inc., une société de dispositifs médicaux dédiée à l'avancement du traitement par ablation de la fibrillation auriculaire (FA), a annoncé aujourd'hui avoir étendu son accord de partenariat de distribution français actuel avec MicroPort CRM en France, afin d'inclure à la fois l'Espagne et le Portugal.

« Nous sommes ravis d'être représentés par MicroPort CRM en France et avons été très impressionnés par le lancement de HeartLight® X3 par MicroPort », a déclaré Burke T. Barrett, directeur général et président de CardioFocus. « En nous basant sur le succès rencontré en France, nous sommes convaincus que MicroPort obtiendra une adoption rapide du HeartLight X3, à la fois en Espagne et au Portugal. »

« Nous sommes convaincus que notre collaboration en Europe avec CardioFocus est un partenariat gagnant-gagnant », a déclaré Philippe Wanstok, vice-président principal des ventes et du marketing mondiaux chez MicroPort CRM. « Le système d'ablation HeartLight X3 est le complément idéal de notre gamme de cathéters MicroPort EP et du système d'imagerie 3D Columbus™. L'innovation conduisant à la simplification des procédures d'ablation de la FA, tout en gagnant en efficacité, est la clé du succès. »

« La précision de la technologie laser de HeartLight X3 est vraiment remarquable », a déclaré le Dr Jean-Marc Sellal, du Centre hospitalier universitaire de Nancy. « Le système HeartLight X3 est devenu mon outil de choix pour l'isolation des veines pulmonaires dans le traitement de la fibrillation auriculaire. Il permet de détruire très efficacement les cellules responsables de l'arythmie tout en préservant les tissus auriculaires environnants. »

Plus de 33 millions de patients dans le monde souffrent de FA,1 qui a été associée à des symptômes significatifs, une déficience fonctionnelle, un AVC, un déclin cognitif, une insuffisance cardiaque et une longévité réduite. Rien qu'en Europe, on estime que le nombre de patients pourrait atteindre 17 millions d'ici 20302.

L'approbation du marquage CE européen pour le système HeartLight X3 de nouvelle génération a été obtenue en 2019. Des études cliniques approfondies sur le système HeartLight et sur le nouveau système HeartLight X3 ont démontré que les patients atteints de FA peuvent être traités rapidement et avec une excellente prévisibilité du temps d'intervention3. Au cours de l'étude pivot de confirmation portant sur 60 patients, le système HeartLight X3 a réalisé une isolation des veines pulmonaires (IVP) très rapide, en seulement trois minutes pour une veine pulmonaire.

À propos du système HeartLight

Le système HeartLight X3 est une option de traitement pour certains patients dont la FA n'est pas suffisamment contrôlée par les médicaments4. Le système HeartLight X3 est une technologie d'ablation de la FA de nouvelle génération, qui s'appuie sur les fonctionnalités avancées du système d'ablation endoscopique HeartLight. Le système réalise une isolation des veines pulmonaires (IVP) en utilisant l'énergie laser pour créer des lignes de tissus cicatriciels afin de bloquer les voies électriques anormales qui provoquent la FA. Le système HeartLight X3 offre un mode RAPIDE unique grâce à la visualisation directe des tissus, l'énergie laser titrable et la technologie à ballonnet conforme. Ce système HeartLight X3 de troisième génération offre un mode RAPIDE unique, qui inclut un contrôle précis du moteur permettant une création ininterrompue de lésions circonférentielles à haute vitesse sous contrôle visuel direct du médecin, pour une réduction constante des durées d'intervention5.

À propos de MicroPort CRM

MicroPort CRM est une société pionnière dans le domaine de la gestion du rythme cardiaque (GRC), dont le siège social mondial se trouve à Clamart, en France. Grâce à notre expertise de longue date en matière de GRC, MicroPort CRM développe, fabrique et commercialise dans le monde entier des stimulateurs cardiaques (pacemakers), des défibrillateurs cardiaques implantables, des systèmes de resynchronisation cardiaque et des solutions de diagnostic ECG pour la gestion des troubles du rythme cardiaque et de l'insuffisance cardiaque. MicroPort CRM distribue également les produits d'électrophysiologie et stents coronaires du groupe MicroPort en Europe. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.microport.com.

À propos de CardioFocus, Inc.

Fondée en 1990 et basée à Marlborough, dans le Massachusetts, CardioFocus est un innovateur et fabricant de dispositifs médicaux qui se consacre à faire progresser le traitement par ablation pour les troubles cardiaques, tels que la fibrillation auriculaire (FA), l'arythmie cardiaque la plus courante. Le cathéter à ballonnet HeartLight, l'endoscope, la gaine, la console et le support de remplissage du ballonnet sont tous fabriqués aux États-Unis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.CardioFocus.com.

