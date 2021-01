A CardioFocus® anuncia uma parceria alargada de distribuição com a MicroPort™ CRM para incluir Espanha e Portugal

MARLBOROUGH, Massachusetts, 11 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A CardioFocus, Inc., uma empresa de dispositivos médicos dedicada ao avanço do tratamento de ablação para fibrilação atrial (AFib), anunciou hoje que expandiu o seu acordo de parceria de distribuição francesa com a MicroPort CRM em França para incluir tanto Espanha como Portugal.

"Estamos satisfeitos por sermos representados pela MicroPort CRM em França e ficámos muito impressionados com o lançamento do HeartLight® X3 por parte da MicroPort", afirmou Burke T. Barrett, CEO e Presidente da CardioFocus. "Com base no sucesso em França, acreditamos que a MicroPort irá conseguir que o HeartLight X3 seja rapidamente adotado em Espanha e Portugal."

"Estamos convencidos de que a nossa colaboração na Europa com a CardioFocus é uma parceria vantajosa para ambas as partes", afirmou Philippe Wanstok, SVP Global Sales and Marketing na MicroPort CRM. "O sistema de ablação HeartLight X3 é o complemento perfeito para a nossa gama de cateteres EP e para o sistema de imagiologia Columbus™ 3D da MicroPort. A inovação que permite a simplificação dos procedimentos de ablação para a AFib, ao mesmo tempo que ganha eficiência, é fundamental para o sucesso."

"A precisão da tecnologia laser do HeartLight X3 é verdadeiramente notável", afirmou o Dr. Jean-Marc Sellal, do Hospital Universitário de Nancy. "O sistema HeartLight X3 tornou-se na minha ferramenta preferida para o isolamento da veia pulmonar no tratamento da fibrilação atrial. Permite que as células responsáveis pela arritmia sejam destruídas de forma muito eficaz, preservando ao mesmo tempo o tecido atrial circundante."

Mais de 33 milhões de doentes em todo o mundo sofrem de AFib,1 a qual tem sido associada a sintomas significativos, comprometimento funcional, acidente vascular cerebral, declínio cognitivo, insuficiência cardíaca e redução da longevidade. Só na Europa, estima-se que o número de doentes possa aumentar até 17 milhões até 20302.

Em 2019, foi obtida a aprovação da marca CE europeia para o sistema HeartLight X3 de próxima geração. Estudos clínicos aprofundados do sistema HeartLight e do novo sistema HeartLight X3 demonstraram que os doentes com AFib podem ser tratados rapidamente e com excelente previsão de tempo de procedimento3. Durante o estudo de confirmação central de 60 doentes, o sistema HeartLight X3 alcançou o isolamento muito rápido da veia pulmonar (PVI), em apenas três minutos para uma única veia pulmonar.

Sobre o sistema HeartLight

O sistema HeartLight X3 é uma opção de tratamento para alguns doentes cuja Afib é insuficientemente controlada com a medicação4. O sistema HeartLight X3 é uma tecnologia de ablação de AFib de última geração, com base nas funcionalidades avançadas do sistema de ablação endoscópica HeartLight. O sistema realiza o isolamento da veia pulmonar (PVI), utilizando energia laser para criar linhas de tecido cicatricial para bloquear as vias elétricas anormais que causam a AFib. Com visualização direta dos tecidos, energia laser titulável e tecnologia de balão compatível, o sistema HeartLight X3 oferece um modo RÁPIDO único. Este sistema HeartLight X3 de terceira geração oferece um modo RÁPIDO único, que inclui o controlo motor preciso que permite a criação ininterrupta de lesões circunferenciais de alta velocidade sob o controlo visual direto do médico, resultando em tempos de procedimento consistentemente reduzidos5.

Sobre a MicroPort CRM

A MicroPort CRM é uma empresa pioneira no campo da gestão do ritmo cardíaco (cardiac rhythm management, CRM), com sede mundial em Clamart, França. Através da sua experiência de longa data na CRM, a MicroPort CRM desenvolve, fabrica e comercializa em todo o mundo pacemakers cardíacos, desfibriladores cardíacos implantáveis, sistemas de ressincronização cardíaca e soluções de diagnóstico ECG para o controlo de distúrbios do ritmo cardíaco e insuficiência cardíaca. A MicroPort CRM também distribui produtos de electrofisiologia e stents coronários do grupo MicroPort na Europa. Para obter mais informações, visite www.microport.com.

Sobre a CardioFocus, Inc.

Fundada em 1990 e com sede em Marlborough, MA, a CardioFocus é uma empresa inovadora e fabricante de dispositivos médicos dedicada ao avanço do tratamento de ablação para doenças cardíacas, tais como a fibrilação atrial (AFib), a arritmia cardíaca mais comum. O cateter de balão, o endoscópio, a bainha, a consola e os meios de enchimento do balão HeartLight são todos fabricados nos EUA. Para obter mais informações, visite www.CardioFocus.com.

1 Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, et al.; Worldwide Epidemiology of Atrial Fibrillation: A Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 25 de fevereiro de 2014;129(8):837-47.

2 Zoni-Berisso, Massimo et al. "Epidemiology of Atrial Fibrillation: European Perspective." Clinical Epidemiology 6 (2014): 213–220. PMC. Internet. 25 de julho de 2017.

3 O tempo total do procedimento com o X3 foi estatisticamente significativamente menor do que a ablação por radiofrequência (RF) irrigada com base numa comparação com o estudo central original do HeartLight (controlo histórico).

4 Nos Estados Unidos, o sistema HeartLight é indicado para o tratamento da fibrilação atrial (AFib) refratrária à medicação, sintomática e paroxismal.

5 A previsibilidade é determinada pelo desvio padrão do tempo do procedimento.

