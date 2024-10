Cathay Financial Holdings participe pour la troisième année consécutive au World Biodiversity Summit pendant la Climate Week NYC, en marge de l'AGNU 79

Seul signataire taïwanais de l'initiative « Valuing Water Finance Initiative »

TAIPEI, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la Climate Week NYC (Semaine du climat à New York), Sophia Cheng, PDG de Cathay Financial Holdings, a partagé ses idées lors de l'emblématique World Biodiversity Summit (Sommet mondial de la biodiversité) en participant à la session « Apprécier le capital naturel : créer des marchés pour la nature » le 26 septembre 2024. Mme Cheng a discuté du rôle des entreprises dans la promotion des investissements positifs pour la nature, des tendances émergentes et des stratégies réalisables. Elle a également été invitée par Ceres (Ceres Valuing Water Finance Initiative), en tant qu'unique représentante de Taïwan, à s'exprimer sur le thème « Renforcer la résilience climatique des entreprises grâce à la gestion des ressources en eau ». C'est également la troisième année consécutive que Cathay FHC participe à la Climate Week NYC, démontrant une fois de plus son influence mondiale et l'engagement du secteur financier taïwanais à promouvoir une croissance positive pour la nature.

Cathay Financial Holdings participated in Climate Week NYC for the third time, showcasing its international influence and highlighting Taiwan's financial sector's commitment to nature-positive growth. (credit: Cathay FHC) Sophia Cheng, Chief Investment Officer of Cathay Financial Holdings, participated as a panelist at the World Biodiversity Summit, held during 2024 Climate Week NYC, where she discussed corporate leadership in driving nature-positive growth, along with emerging trends and actionable strategies. (Credit: Cathay FHC)

Dans son discours, Mme Cheng a souligné le besoin urgent d'augmenter les capitaux pour soutenir les initiatives positives pour la nature, citant un rapport de Bloomberg[1] , selon lequel 166 milliards de dollars sont affectés chaque année à la conservation et à la restauration de la biodiversité. Ce chiffre est toutefois cinq fois moins élevé que les 996 milliards de dollars annuels nécessaires d'ici à 2030, selon les estimations du même rapport. Mme Cheng a insisté : « Il est nécessaire d'investir davantage de ressources dans les chaînes d'approvisionnement durables, l'investissement d'impact et la construction d'écosystèmes pour développer le marché de la biodiversité. » Elle a souligné que sur les 416 organisations issues de 51 pays ayant adopté le TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives à la nature), 45 % sont originaires d'Asie. Selon Mme Cheng, c'est le signe que les entreprises asiatiques sont désireuses de participer à des initiatives plus positives pour la nature une fois que les cadres mondiaux seront plus clairement établis.

Consciente de la complexité des secteurs liés à la biodiversité et à la nature, Mme Cheng a suggéré la création d'une plateforme mondiale de projets liés à la biodiversité. Cette plateforme mettrait en relation diverses sources de financement avec des projets axés sur la nature présentant différents profils de risque, tout en établissant des normes cohérentes, telles que l'élaboration de règles de marché pour les crédits en faveur de la biodiversité, afin d'améliorer l'efficacité et la stabilité du marché. En parallèle, un plus grand nombre d'acteurs du marché ont besoin de voir des exemples de réussite. Elle a mis en avant l'« obligation rhinocéros » de la Banque mondiale, qui lie le rendement des obligations au succès des efforts de conservation des rhinocéros. Cette initiative a déjà contribué à une augmentation de 8 % de la population de rhinocéros noirs, ce qui présente un double avantage pour la biodiversité et les investisseurs.

Tout au long des discussions de la Climate Week NYC, Mme Cheng s'est dite préoccupée par le manque général d'attention portée à la perte de biodiversité, un sentiment partagé par les autres panélistes. Pour encourager le public, les panélistes ont adopté une attitude positive et proactive, soulignant les perspectives prometteuses de la biodiversité. Ils ont mis en avant des mesures pratiques telles que l'élaboration du cadre mondial pour la biodiversité, l'essor des systèmes de crédit en faveur de la biodiversité, le développement continu de technologies telles que l'intelligence artificielle et les nombreuses collaborations transnationales visant à promouvoir une croissance positive pour la nature. L'idée selon laquelle « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » est apparue comme un thème central, les secteurs public et privé étant invités à collaborer à la construction d'un marché plus vaste et plus efficace qui intègre la biodiversité. En conclusion, Mme Cheng a souligné que « chacun peut influencer une partie prenante, et plus nous suscitons l'intérêt, plus les investissements dans la nature seront fructueux. »

Lors du forum de Ceres sur les ressources en eau, Mme Cheng a souligné l'importance cruciale des ressources en eau, de leur qualité et de leur stabilité, tant pour la vie humaine que pour les écosystèmes mondiaux. Elle a précisé qu'en plus d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans ses activités, Cathay FHC et ses filiales analysent les entreprises de leurs portefeuilles d'investissement et de financement qui présentent des risques élevés en matière de ressources en eau. Il s'agit notamment d'intégrer les performances en matière de gouvernance de l'eau dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'énergie et l'alimentation dans les stratégies de mobilisation et de gestion des investissements dans les ressources en eau de Cathay. Mme Cheng a également félicité les industries taïwanaises de haute technologie pour leurs réponses proactives aux risques liés à l'eau et a encouragé des efforts plus importants en matière de gouvernance de l'eau, passant de projets ciblés à des stratégies plus globales afin d'éviter les risques de « greenwashing » (écoblanchiment).

Cathay FHC continue de jouer un rôle de premier plan grâce à des modèles financiers innovants qui favorisent des résultats positifs pour la nature. Seul établissement financier taïwanais à avoir signé l'initiative « Valuing Water Finance Initiative », Cathay FHC a investi et accordé des prêts au secteur des ressources en eau, notamment pour le traitement de l'eau, l'approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées. Cathay Life Insurance, l'une des filiales de Cathay FHC et premier établissement financier de Taïwan à rejoindre Nature Action 100, a collaboré avec 190 investisseurs institutionnels internationaux en 2023 afin de susciter l'intérêt de 100 entreprises dans des secteurs tels que l'alimentation, la chimie, la sylviculture et les produits pharmaceutiques - des secteurs qui ont une incidence significative sur les habitats naturels et la perte de biodiversité. Cette démarche a incité les entreprises à prendre des mesures proactives pour protéger et restaurer les écosystèmes naturels.

Cathay FHC a observé la montée en puissance des produits de gestion d'actifs et d'assurance sur le thème de la nature, ainsi que des modèles de financement mixte prometteurs qui apprécient les services écosystémiques à leur juste valeur, attirant ainsi davantage d'investissements. Pour conclure, Mme Cheng a fait part de son espoir de voir la collaboration se poursuivre entre les secteurs public et privé pour atteindre des objectifs positifs pour la nature et surmonter les obstacles financiers.

[1] Biodiversity Finance Factbook : https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Biodiversity-Finance-Factbook_COP28-Edition.pdf

