Célébrez le Nouvel An avec les saveurs fraîches d'I Love Fruit & Veg from Europe

En décembre et janvier, les marchés français s'ornent de couleurs vives grâce à une variété de fruits de saison tels que la grenade, les agrumes, les kiwis, les kakis, les pommes, les poires et les châtaignes. À cela s'ajoutent une sélection de légumes comme les choux, les légumes-racines, le brocoli, le chou-fleur, les endives et les topinambours, entre autres. Ces ingrédients sont idéaux pour élaborer aussi bien des recettes traditionnelles que modernes afin de célébrer la nouvelle année.

Pour débuter cette année avec gourmandise, voici une recette simples mais élégante, mettant en valeur certains de ces ingrédients d'exception, proposées par I Love Fruit & Veg from Europe, une campagne qui promeut la consommation de fruits et légumes frais et de saison dans plusieurs pays, dont la France. Financée par l'Union Européenne et gérée par un groupe de producteurs agricoles italiens, cette initiative vise à encourager un mode de consommation plus sain et savoureux.

Poires et pommes pochées aux clémentines et châtaignes rôties

Ce dessert léger et raffiné constitue une belle façon de clore un repas du Nouvel An. La douceur des fruits de saison, associée au parfum chaud des châtaignes, célèbre la richesse de l'hiver français.

Ingrédients :

2 poires mûres, pelées et coupées en deux

2 pommes, évidées et tranchées

4 clémentines, pelées et en quartiers

150 g de châtaignes rôties, pelées (fraîches ou en conserve)

475 ml de vin rouge ou blanc (ou jus de pomme pour une version sans alcool)

60 g de miel ou de sucre

1 bâton de cannelle

2 clous de girofle

1 gousse de vanille ou 1 cuillère à café d'extrait de vanille

Feuilles de menthe fraîche pour décorer





Préparation :

Dans une casserole, mélangez le vin (ou le jus), le miel (ou le sucre), la cannelle, les clous de girofle et la vanille. Portez à frémissement doux. Ajoutez les poires et les pommes, en veillant à ce qu'elles soient complètement submergées. Laissez pocher à feu doux pendant environ 10-15 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais encore ferme, puis retirez-les et laissez refroidir. Faites réduire légèrement le sirop de pochage. Séparez les quartiers de clémentine et faites légèrement réchauffer les châtaignes rôties, si vous le souhaitez. Disposez les poires et les pommes pochées sur une assiette de service, accompagnées des quartiers de clémentine. Ajoutez les châtaignes chaudes par-dessus. Versez un peu de sirop de pochage sur les fruits. Décorez avec quelques feuilles de menthe fraîche pour apporter une touche de fraîcheur et de couleur.

