Pourquoi certains légumes claquent ou craquent-ils quand on les mange ?

PARIS, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le monde des légumes est incroyablement diversifié et surprenant. Et l'une des choses qui rendent les légumes vraiment uniques, c'est le bruit qu'ils font lorsque vous les mangez.

La raison principale pour laquelle certains légumes émettent un bruit fort lorsqu'on les mâche est due à leur structure cellulaire et à leur composition chimique. Le céleri, les carottes et certains légumes bulbes comme les oignons contiennent beaucoup de fibres végétales, comme la cellulose, qui, lorsqu'on les mord, produisent un bruit de croquement caractéristique.

Parmi les légumes les plus croquants, on trouve :

Le céleri : sa structure fibreuse et aqueuse produit un bruit de croquement lorsqu'on le mord.

Les carottes : leur structure fibreuse et résistante les fait craquer.

Le fenouil : un bruit doux mais net lorsqu'on le mord.

Les poivrons : agréablement croquants sous la dent.

Les oignons : les oignons crus font un doux bruit de croquement lorsqu'on les mord.

Les légumes croquants peuvent être les vedettes de plats savoureux, joyeux et originaux. Leur texture et leur son font de chaque bouchée une expérience sensorielle complète. Essayez ces rouleaux de légumes croquants qui mettent en valeur les carottes, le céleri, le fenouil et les poivrons.

Ingrédients (pour 4 personnes)

2 grandes carottes

2 branches de céleri

1 bulbe de fenouil

1 poivron rouge

100g de mozzarella

4 feuilles de pâte filo

2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge

1 œuf

Graines de sésame

Préparation

Lavez tous les légumes. Pelez les carottes et coupez-les en julienne. Émincez finement le céleri et le fenouil. Pour conserver son croquant, faites tremper le fenouil dans de l'eau froide avec une pincée de citron pendant quelques minutes, puis égouttez-le. Retirez les graines du poivron et coupez-le en lanières.

Dans une grande poêle, faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et ajoutez les légumes. Cuisez pendant 5 à 7 minutes, en veillant à ce qu'ils conservent leur croquant. Assaisonnez de sel et de poivre.

Déroulez la pâte filo et coupez-la en carrés de 10x10 cm. Placez une cuillerée de légumes croquants au centre de chacun et ajoutez quelques morceaux de mozzarella. Fermez et scellez les bords avec un peu d'eau et badigeonnez d'œuf battu.

Disposez les rouleaux sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, badigeonnez d'huile d'olive et saupoudrez de graines de sésame. Enfournez dans un four préchauffé à 200°C pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Laissez refroidir avant de servir. Pour une alternative végétalienne, remplacez le fromage par du houmous ou de la crème d'avocat.

Pour plus de recettes : https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr/

