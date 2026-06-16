C'est le moment idéal pour faire des économies : Aurzen dévoile ses offres pour l'Amazon Prime Day 2026

IRVINE, Californie, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen a annoncé aujourd'hui ses offres mondiales pour l'Amazon Prime Day 2026, proposant des prix fortement réduits sur toute sa gamme de projecteurs intelligents, du 23 au 26 juin. Que ce soit pour organiser des soirées visionnage dans votre jardin à l'occasion de la Coupe du Monde de football cet été ou pour faire du camping en pleine nature, Aurzen vous offre une expérience cinématographique haut de gamme et nomade, parfaitement adaptée à votre style de vie estival.

La série Aurzen EAZZE : une polyvalence sans pareille

Big Summer Moments: Up to 40% off on Projectors

EAZZE D1R : ce projecteur est équipé du système d'exploitation Roku TV prêt à l'emploi, offrant une véritable expérience de divertissement à domicile tout-en-un avec des centaines de films gratuits et de chaînes en direct intégrés. Il projette une image géante de 60 à 200 po, grâce à la mise au point automatique instantanée, à la correction automatique de trapèze et à ses deux haut-parleurs de 5 W avec prise en charge de Dolby Audio. Prêt à passer à la vitesse supérieure pour vos jours de match ? Les acheteurs américains peuvent se procurer ce produit indispensable pour leur jardin pour seulement 123,49 $ , tandis que les clients britanniques peuvent en faire immédiatement l'acquisition pour seulement 129,99 £.

ce projecteur est équipé du système d'exploitation Roku TV prêt à l'emploi, offrant une véritable expérience de divertissement à domicile tout-en-un avec des centaines de films gratuits et de chaînes en direct intégrés. Il projette une image géante de 60 à 200 po, grâce à la mise au point automatique instantanée, à la correction automatique de trapèze et à ses deux haut-parleurs de 5 W avec prise en charge de Dolby Audio. Les acheteurs EAZZE D1R Cube : conçu pour les installations fixes dans des environnements lumineux, ce projecteur Roku TV résolution native de 1080p offre une luminosité de 330 lumens ANSI. Il est équipé d'un système optique entièrement hermétique et résistant à la poussière, garantissant une qualité d'image durable, et bénéficie d'une conception ultra-silencieuse avec un niveau sonore inférieur à 32 dB. Les supporters américains peuvent s'offrir ce concentré de puissance, idéal pour une utilisation en journée, pour leur bar à domicile, au prix exclusif de 169,99 $.

conçu pour les installations fixes dans des environnements lumineux, ce projecteur Roku TV résolution native de 1080p offre une luminosité de 330 lumens ANSI. Il est équipé d'un système optique entièrement hermétique et résistant à la poussière, garantissant une qualité d'image durable, et bénéficie d'une conception ultra-silencieuse avec un niveau sonore inférieur à 32 dB. Les supporters EAZZE D1R air & D1 air : conçus pour un divertissement à emporter, ces deux enceintes portables ont en commun un design compact et étanche, une résolution native de 1080p, la technologie Dolby Audio, une mise au point automatique ToF instantanée et une flexibilité de rotation de 180 degrés, du sol au plafond. Les deux modèles sont équipés d'un port USB-C PD de 65 W permettant de les alimenter à l'aide d'un chargeur d'ordinateur portable ou d'une batterie externe pour une utilisation hors réseau. Pour une configuration mobile optimale, ils peuvent être parfaitement complétés par le socle sans fil PowerBase d'Aurzen (129,99 $), qui est équipé d'une batterie de 30 000 mAh et d'un support pivotant à 360°. Il vous suffit de choisir votre écosystème : le modèle EAZZE D1R air pour profiter d'une expérience Roku TV intégrée, ou le modèle EAZZE D1 air pour bénéficier d'un système webOS sous licence.

Les supporters américains peuvent se procurer le D1R air à un prix très avantageux de 142,49 $ seulement. Les amateurs de divertissement européens peuvent transformer leur intérieur en une zone immersive de supporters grâce au D1 air, disponible à un prix imbattable de seulement 149,99 €.

EAZZE D1 : cette alternative à la Smart TV intègre la mise au point automatique, la correction trapézoïdale de ±45° et l'alignement automatique de l'écran pour une installation sans souci. Compatible HDR10, avec une entrée 4K et une projection de 200 pouces, il allie une image LCD d'une grande netteté à deux haut-parleurs de 8 W pour un son stéréo 3D. Les acheteurs européens peuvent se procurer cette pièce de rechange au prix imbattable de 113,98 €.

La série BOOM d'Aurzen : un son digne d'un stade