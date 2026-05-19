Aurzen rend les moments encore plus grands cet été avec des projecteurs intelligents pour le visionnage des grands matchs

IRVINE, Californie, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen a donné aujourd'hui le coup d'envoi de sa campagne « Big Summer Moments », invitant les fans de football à profiter des plus grands moments de cette saison en plus grand et en plus immersif. Alliant le streaming sans effort, l'automatisation intelligente et le visionnage portable sur grand écran, l'événement met en avant les projecteurs intelligents idéaux pour les jours de match, les soirées cinéma et le divertissement à domicile partagé, avec des réductions limitées dans le temps allant jusqu'à 40 %.

Aurzen Makes the Moments Even Bigger This Summer with Smart Projectors for Big Game Viewing

En tête de liste figure le EAZZE D1 MAX, le premier projecteur ultra-lumineux au monde fonctionnant sous Android TV OS 14.0 avec la dernière version de Google TV. Avec une luminosité de 1 000 lumens ANSI certifiée SGS, le Dolby Audio, la compensation de mouvement MEMC et le réglage entièrement automatique de l'image, il offre une expérience visuelle sans faille avec une configuration minimale. Les supporters américains peuvent désormais se procurer ce modèle phare sur Amazon au prix de 279,98 $, soit une économie de 20 % par rapport à son prix catalogue de 349,99 $.

Le BOOM mini est un projecteur Google TV tout-en-un offrant une clarté native de 1080p, 500 lumens ANSI, un mode enfant dédié et un accès à plus de 10 000 applications. Désormais équipé de la technologie audio exclusive VibeBass™ d'Aurzen - comprenant deux haut-parleurs symétriques, quatre modules acoustiques passifs et un DSP réglé par l'IA avec Impact Sync - il offre des basses profondes, dignes d'un stade, sans le « muddy boom ». N'attendez pas pour passer à la vitesse supérieure : les acheteurs américains peuvent se procurer ce son qui change la donne avec une réduction massive de 34 %, au prix de 229,98 $, tandis que les acheteurs britanniques économisent instantanément plus de 120 £, avec un prix de 237,48 £. Pour les supporters européens, cette centrale bourrée de fonctionnalités représente une valeur imbattable au prix de 279,97 € seulement.

Aurzen met également en avant le EAZZE D1R, alimenté par Roku TV, la plateforme de streaming numéro 1 en Amérique. Avec des centaines de chaînes de streaming intégrées, une projection Full HD 1080p et deux haut-parleurs de 5 W avec Dolby Audio, le D1R offre une véritable expérience de divertissement à domicile tout-en-un pour les salons, les chambres à coucher et l'extérieur. Aux États-Unis, le EAZZE D1R sera disponible pour seulement 119,99 $ à partir du 20 mai. Au Royaume-Uni, il sera lancé le 1er juin en tant que premier projecteur intelligent Roku TV à offrir aux foyers britanniques l'expérience de streaming complète de la plateforme, y compris les applications locales telles que BBC iPlayer et ITVX, à un prix promotionnel exceptionnel de 129,99 £ seulement, contre un prix catalogue de 199,99 £.

La gamme est complétée par le EAZZE D1 air, avec Netflix, YouTube et Prime Video certifiés, un démarrage instantané en 8 secondes, un design rotatif, une mise au point automatique ToF et une fonction keystone, ainsi qu'une compatibilité avec une banque d'alimentation USB-C de 65 W. En Europe, les amateurs d'activités de plein air peuvent se procurer ce partenaire portable idéal au prix de 149,99 €, soit une réduction de 25 %.

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