Changan LCV dévoile sa nouvelle stratégie de marque, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la technologie des véhicules utilitaires numériques intelligents à énergie nouvelle

GUANGZHOU, Chine, 17 novembre 2024 /PRNewswire/-- Le 15 novembre, Changan LCV a tenu son événement de lancement de stratégie de marque, accélérant sa transformation en une marque de technologie de véhicule commercial à énergie nouvelle intelligente numérique, visant à devenir une marque de véhicule de classe mondiale.

Lors de l'événement, Changan LCV a dévoilé sa première architecture native de véhicule commercial à nouvelle énergie intelligente sur le plan numérique-K01, qui tire parti d'avantages technologiques tels que « Découplage haut-bas, séparation logicielle et matérielle, création d'une intégration véhicule-cloud », offrant aux consommateurs trois nouveaux avantages clés : « technologie intelligente, efficacité ultime et service rapide ».

Par rapport aux architectures traditionnelles, la plateforme K01 raccourcit le cycle de développement des véhicules d'un an, réduit les coûts énergétiques de 80 % et diminue les coûts opérationnels. La plateforme augmente l'efficacité de la production des véhicules de 30 %, tandis que la conception à plancher bas et l'agencement compact maximisent le volume de chargement. La batterie « Bouclier d'or » peut être rechargée rapidement en 15 minutes pour offrir une autonomie de plus de 200 kilomètres. Sa conception modulaire est flexible et personnalisable, avec un châssis de skateboard qui peut accueillir différents types de véhicules, y compris des voitures de tourisme légères, des camions et des camionnettes. La plateforme K01 est ouverte à l'industrie, favorisant le développement collaboratif et les opportunités mutuellement bénéfiques pour l'ensemble de la chaîne de valeur.

En regardant vers l'avenir, Changan LCV vise à mener le marché des véhicules commerciaux en Chine et à devenir un acteur mondial parmi les cinq premiers d'ici 2030, en collaborant avec les consommateurs pour conduire l'avenir de la « marque de technologie de véhicules commerciaux intelligents numériques à nouvelle énergie. »

