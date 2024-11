Chemonics acquiert la société berlinoise Luvent Consulting, en renforçant sa portée mondiale

WASHINGTON et BERLIN, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Chemonics International, une société leader dans le domaine du développement durable, a annoncé l'acquisition de Luvent Consulting, une importante société berlinoise, spécialisée dans les solutions de développement durable. Ce partenariat stratégique témoigne de l'engagement de Chemonics à étendre sa présence en Europe et au-delà, tout en continuant à relever des défis mondiaux complexes.

Forte de 50 ans d'expérience, Chemonics s'est imposée comme un partenaire de confiance, en proposant des solutions de développement innovantes et efficaces dans plus de 150 pays. En s'associant à l'expertise et au réseau de Luvent, Chemonics a l'intention de renforcer son soutien aux partenariats internationaux, visant à apporter des solutions adaptées et locales aux communautés du monde entier.

« L'acquisition de Luvent Consulting représente une étape importante pour Chemonics, alors que nous élargissons notre clientèle et nos capacités », a déclaré Jamey Butcher, président-directeur général de Chemonics. « La vaste expérience de Luvent et sa compréhension du paysage du développement durable s'alignent parfaitement sur notre mission, qui consiste à promouvoir un changement significatif dans le monde entier. Ensemble, nous nous réjouissons d'avoir un impact encore plus important et de faire progresser les objectifs de développement durable. »

Luvent apporte une richesse de connaissances et d'expériences en tant que spécialiste du développement international, en fournissant des solutions innovantes en matière de transformation numérique, de développement du secteur privé et d'action climatique. En tant qu'entreprise axée sur les valeurs, l'équipe de Luvent a mis en œuvre avec succès des projets dans le monde entier pour le compte de donateurs européens, en étant reconnue pour ses approches innovantes, ses résultats mesurables et ses partenariats inclusifs.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Chemonics, un leader dans le secteur du développement international », a déclaré Alexander von Brühl-Pohl, cofondateur et directeur général de Luvent. « Ce partenariat nous permettra de tirer parti de notre expertise à une plus grande échelle, d'atteindre davantage de communautés et de susciter des changements positifs là où ils sont le plus nécessaires. »

« Cette acquisition marque un nouveau chapitre passionnant pour Luvent Consulting, car nous intégrons les vastes ressources mondiales de Chemonics à notre approche innovante du développement international », a déclaré Benedikt Pollmeier-Aletras, cofondateur et directeur général de Luvent. « Nous sommes impatients de tirer parti de l'expérience et de l'infrastructure de Chemonics pour proposer des solutions encore plus efficaces et durables, en particulier en partenariat avec les institutions européennes de financement. Ensemble, nous pouvons faire avancer l'évolution de la coopération au développement d'une manière ciblée et axée sur la valeur. »

L'acquisition de Luvent souligne l'engagement de Chemonics à encourager la collaboration et l'innovation au sein de la communauté mondiale du développement. En combinant leurs ressources, leurs réseaux et leur expertise, Chemonics et Luvent visent à fournir des solutions durables qui répondent aux défis les plus pressants du monde, de la réduction de la pauvreté à la préservation de l'environnement.

À propos de Chemonics International :

Chemonics International est une entreprise leader dans le domaine du développement durable qui opère dans plus de 100 pays à travers le monde. Notre mission est de promouvoir des changements significatifs afin d'aider les gens à vivre une vie plus saine, plus productive et plus indépendante. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.chemonics.com.

À propos de Luvent :

Luvent Consulting est le spécialiste européen de l'élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes pour relever les défis les plus pressants du développement international. En nous concentrant sur la transformation numérique, l'action climatique et la croissance économique durable par le biais de partenariats avec le secteur privé, nous sommes déterminés à réaliser des projets transformateurs axés sur la valeur, qui créent un impact durable, responsabilisent les communautés et préservent le bien-être des générations futures. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.luvent-consulting.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1040652/Chemonics_International_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2544628/Luvent_Consulting_Logo.jpg