Chemonics neemt het Berlijnse Luvent Consulting over en versterkt zijn wereldwijde bereik

WASHINGTON en BERLIN, 5 november 2024 /PRNewswire/ -- Chemonics International, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame ontwikkeling, kondigde de overname aan van Luvent Consulting, een vooraanstaand Berlijns bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor duurzame ontwikkeling. Met dit strategische partnerschap laat Chemonics zien dat het zijn aanwezigheid in Europa en daarbuiten wil uitbreiden, waarbij het complexe mondiale uitdagingen blijft aanpakken.

Met 50 jaar ervaring heeft Chemonics zich gevestigd als een betrouwbare partner in het leveren van innovatieve en effectieve ontwikkelingsoplossingen in meer dan 150 landen. Door de krachten te bundelen met de expertise en het netwerk van Luvent, wil Chemonics zijn steun voor internationale partnerschappen versterken om samen te werken aan op maat gemaakte, lokaal aangestuurde oplossingen voor gemeenschappen wereldwijd.

"De overname van Luvent Consulting is een opwindende mijlpaal voor Chemonics nu we ons klantenbestand uitbreiden en onze capaciteiten verder ontwikkelen," zegt Jamey Butcher, Chemonics President en CEO. "Luvent's uitgebreide ervaring en inzicht in het landschap van duurzame ontwikkeling sluiten naadloos aan bij onze missie om zinvolle verandering wereldwijd te bevorderen. Samen kijken we ernaar uit om nog meer impact te hebben en de duurzame ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen."

Luvent brengt een schat aan kennis en ervaring mee als specialist in internationale ontwikkeling en levert innovatieve oplossingen op het gebied van digitale transformatie, ontwikkeling van de private sector en klimaatactie. Als waardegedreven bedrijf heeft het Luvent team wereldwijd succesvolle projecten uitgevoerd namens Europese donoren en erkenning gekregen voor zijn innovatieve aanpak, meetbare resultaten en inclusieve partnerschappen.

"We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Chemonics, een leider in de internationale ontwikkelingssector," zegt Alexander von Brühl-Pohl, medeoprichter en Managing Director van Luvent. "Dit partnerschap stelt ons in staat om onze expertise op grotere schaal in te zetten, meer gemeenschappen te bereiken en positieve verandering teweeg te brengen waar dat het meest nodig is."

"Deze overname markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor Luvent Consulting nu we de uitgebreide wereldwijde middelen van Chemonics integreren met onze innovatieve benadering van internationale ontwikkeling," zegt Benedikt Pollmeier-Aletras, medeoprichter en Managing Director van Luvent. "We willen graag gebruik maken van de uitgebreide ervaring en infrastructuur van Chemonics om nog meer impactvolle en duurzame oplossingen te bieden, vooral in samenwerking met Europese financieringsinstellingen. Samen kunnen we de ontwikkeling van ontwikkelingssamenwerking doelgericht en waardegedreven stimuleren."

De overname van Luvent laat de betrokkenheid zien die Chemonics aan de dag legt bij het bevorderen van samenwerking en innovatie in de wereldwijde ontwikkelingsgemeenschap. Door het combineren van middelen, netwerken en expertise willen Chemonics en Luvent duurzame oplossingen bieden voor de meest urgente uitdagingen in de wereld, van armoedebestrijding tot milieubehoud.

Over Chemonics International:

Chemonics International is een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame ontwikkeling dat wereldwijd in meer dan 100 landen actief is. Het is onze missie om zinvolle veranderingen te stimuleren om mensen te helpen gezonder, productiever en onafhankelijker te leven. Ga voor meer informatie naar www.chemonics.com.

Over Luvent:

Luvent Consulting is Europa's specialist in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor de meest urgente uitdagingen op het gebied van internationale ontwikkeling. Door ons te richten op digitale transformatie, klimaatactie en duurzame economische groei via partnerschappen met de private sector, zijn we toegewijd aan het leveren van waardegedreven, transformatieve projecten die een blijvende impact hebben, gemeenschappen sterker maken en het welzijn van toekomstige generaties waarborgen." Ga voor meer informatie naar www.luvent-consulting.com

