China Eastern Airlines ouvre des vols directs entre Shanghai et Istanbul le 28 septembre

SHANGHAI, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- China Eastern Airlines a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne directe entre Shanghai et Istanbul à compter du 28 septembre 2023.

C'est la première fois qu'une compagnie aérienne chinoise opère une liaison entre la Chine et la Turquie, reliant deux villes de renommée mondiale et deux importants hubs aériens.

Les numéros de vol pour la ligne Shanghai-Istanbul seront MU703/704, avec trois vols hebdomadaires. Au départ de l'aéroport international de Shanghai-Pudong à 01h30 heure de Pékin chaque mardi, jeudi et samedi, le vol arrivera à l'aéroport d'Istanbul à 08h30 heure locale. Les vols de retour quitteront l'aéroport d'Istanbul à 14h00 heure locale les mardis, jeudis et samedis, et atterriront à l'aéroport international de Shanghai-Pudong à 05h30 heure de Pékin le lendemain.

Istanbul, située des deux côtés du détroit du Bosphore, est la seule ville au monde qui s'étend sur deux continents. Avec la croissance constante et rapide du marché de l'aviation civile en 2023, China Eastern Airlines développe activement son réseau de lignes internationales et la route Shanghai-Istanbul est devenue une priorité.

Les horaires du vol Shanghai-Istanbul sont conçus pour bénéficier à la fois aux passagers directs et aux passagers en correspondance. Pour les passagers directs, ils permettent un voyage pratique et efficace, et pour les passagers en correspondance, ils offrent davantage d'options et améliorent l'efficacité.

Les passagers arrivant à Istanbul à 08h30 du matin peuvent facilement se connecter à des vols ultérieurs vers des destinations en Europe, en Afrique et dans d'autres régions.

De même, les passagers arrivant à l'aéroport international de Shanghai-Pudong peuvent profiter du vaste réseau de vols disponibles à l'aéroport pour se connecter efficacement à des destinations nationales, ainsi qu'à des vols vers l'Asie du Sud-Est, le Japon et la Corée du Sud, en particulier ceux gérés par China Eastern Airlines, le plus grand transporteur basé à l'aéroport international de Shanghai-Pudong.

