28 сентября China Eastern Airlines запускает прямой рейс из Шанхая в Стамбул

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China Eastern Airlines

31 Aug, 2023, 01:14 ET

ШАНХАЙ, 31 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания China Eastern Airlines объявила о запуске нового прямого рейса из Шанхая в Стамбул начиная с 28 сентября 2023 года.

Эта китайская авиакомпания впервые организовала рейс из Китая в Турцию, связывающий собой два всемирно известных города и важные узловые аэропорты.

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China Eastern Airlines opens direct flights between Shanghai and Istanbul on September 28.
China Eastern Airlines opens direct flights between Shanghai and Istanbul on September 28.

Номер рейса Шанхай – Стамбул – MU703/704, при этом запланировано три рейса в неделю. Самолеты будут отправляться из международного аэропорта Шанхая Пудун во вторник, четверг и субботу в 01:30 по тихоокеанскому времени и прибывать в аэропорт Стамбула в 08:30 по местному времени. Обратные рейсы будут осуществляться во вторник, четверг и субботу. Самолеты будут отправляться из аэропорта Стамбула в 14:00 по местному времени и приземляться в международном аэропорте Шанхая Пудун в пункте Пекин в 05:30 на следующий день.

Стамбул, расположенный по обе стороны пролива Босфор, является единственным городом в мире, находящимся одновременно на двух континентах. Благодаря устойчивому и быстрому росту рынка пассажирских перевозок в гражданской авиации в 2023 году компания China Eastern Airlines активно расширяет сеть международных рейсов, при этом рейс Шанхай – Стамбул стал одним из ключевых.

Расписание рейсов Шанхай – Стамбул рассчитано на удовлетворение потребностей как прямых, так и транзитных пассажиров. В случае прямых пассажиров он обеспечивает удобное и эффективное перемещение, а в случае транзитных пассажиров – предоставляет больше возможностей и повышает эффективность всего процесса.

Пассажиры, прибывающие в Стамбул в 08:30, могут без каких-либо усилий пересесть на следующий самолет в Европу, Африку и другие регионы.

Кроме того, пассажиры, прибывающие в международный аэропорт Шанхая Пудун, могут воспользоваться обширной сетью маршрутов, благодаря чему они могут эффективно перемещаться по внутренним направлениям, а также пользоваться рейсами в Юго-Восточную Азию, Японию и Южную Корею, в частности, рейсами, которые находятся под управлением China Eastern Airlines – крупнейшего перевозчика с центральным офисом в международном аэропорту Шанхая Пудун.

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Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441921
Подпись: 28 сентября China Eastern Airlines запускает прямой рейс из Шанхая в Стамбул.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2197741/China_Eastern_Airlines.jpg

SOURCE China Eastern Airlines

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