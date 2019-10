China Eastern, Virgin Atlantic, Air France et KLM annoncent leur intention de créer une coentreprise

SHANGHAI, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le 16 octobre, China Eastern a annoncé son intention de créer une coentreprise avec Virgin Atlantic, Air France et KLM, afin de proposer des offres commerciales communes plus précieuses et plus intéressantes aux clients voyageant entre l'Europe et la Chine.

China Eastern forme actuellement une coentreprise avec Air France et KLM, en travaillant de concert sur un portefeuille de vols exploités entre la Chine et Paris et/ou Amsterdam. L'arrivée de Virgin Atlantic dans le partenariat existant entre China Eastern, Air France et KLM suppose une collaboration élargie qui offrira de nouveaux avantages à la clientèle, notamment un plus grand choix de voyages et des liaisons optimisées entre l'Europe et la Chine. Ceci sera facilité par un réseau commun développé, ainsi que par des propositions commerciales communes compétitives.

Les marchés des vols au départ de la Chine vers le Royaume-Uni devraient être cruciaux à un moment où les routes de China Eastern et Virgin Atlantic reliant Londres à Shanghai font partie de l'offre mutualisée. China Eastern prévoit de chercher à partager pour la première fois des codes sur les liaisons effectuées entre Londres et Shanghai par Virgin Atlantic. Les clients pourront ainsi bénéficier d'une série d'avantages, dont la possibilité d'accumuler et d'échanger des miles entre les deux compagnies sur les vols reliant la Chine au Royaume-Uni.

Cette annonce réaffirme l'engagement de China Eastern à l'égard du marché européen. Cela va insuffler une nouvelle vitalité à son développement international, à la construction de son réseau et à l'amélioration de ses services, tout en contribuant à l'internationalisation de l'aviation civile chinoise et à l'initiative « Ceinture et route ».

Tian Liuwen, vice-président exécutif de China Eastern Group a commenté à ce sujet :

« China Eastern et Air France-KLM ont maintenu une collaboration stratégique stable et à long terme, par le biais de laquelle elles se sont soutenues mutuellement en termes de services offerts entre la Chine et l'Europe. Grâce à l'adhésion de Virgin Atlantic, la collaboration va passer à un niveau supérieur, ce qui nous permettra de fournir davantage de produits et de services de qualité à nos clients voyageant entre la Chine et l'Europe. »

À propos de China Eastern

Basé à Shanghai, China Eastern Air Holding Co. Ltd (CEAH) est l'un des trois principaux groupes de transport aérien en Chine, dont les origines remontent à la première escadrille créée en janvier 1957 à Shanghai.

À ce jour, l'actif total de CEAH se chiffre à plus de 350 milliards de RMB. CEAH continue à encourager la transformation et la modernisation industrielles et s'efforce de construire un plan de structure industrielle « 3+5 » qui met l'accent sur trois piliers - service complet, faibles coûts et logistique - et qui est renforcée par une synergie entre cinq secteurs d'activité : MRO (maintenance, réparation et révision), restauration en vol, innovation technologique, finance et investissement industriel.

En qualité d'entreprise principale de CEAH, China Eastern Airlines Co, Ltd. (CEA) a été la première compagnie aérienne chinoise à être cotée sur les marchés boursiers de New York, Hong Kong et Shanghai en 1997. Elle exploite une flotte moderne de 750 avions de passagers et de fret, qui est l'une des plus jeunes flottes au monde. Elle possède la flotte de gros-porteurs avec accès à Internet la plus grande et la plus pointue. CEA est la première compagnie aérienne en Chine à autoriser l'utilisation de téléphones mobiles et autres dispositifs portables.

Étant membre de l'alliance SkyTeam, CEA a étendu son réseau de vols depuis son hub central de Shanghai à 1 150 villes réparties dans 175 pays, grâce à une étroite collaboration avec les compagnies aériennes membres de l'alliance SkyTeam. Elle offre ses services à plus de 1,3 million de voyageurs chaque année et se classe parmi les 10 premières compagnies au monde. Les membres du programme Eastern Miles peuvent bénéficier des droits d'adhésion des 19 compagnies aériennes de SkyTeam et profiter des quelques 750 salons VIP d'aéroport dans le monde entier.

China Eastern s'engage à créer des expériences de voyage merveilleuses qui apportent aux passagers du monde entier un service « adapté, raffiné et précis ». Ces dernières années, China Eastern Airlines a remporté des prix, dans son pays et à l'étranger dans des catégories de qualité de l'exploitation, expérience de service, responsabilité sociétale des entreprises, pour ne citer que celles-ci. Elle a notamment reçu le Diamond Flight Safety Award de l'administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) - la plus haute distinction du genre en Chine -, pendant huit ans consécutifs, parmi les 50 marques chinoises les plus précieuses selon l'agence WPP, et elle a été nominée quatre années consécutives pour le prix « Global Brand Value 500 » par Brand Finance.

Site web officiel : www.ceair.com

Ligne directe : +86 (95530)

Horaires

Les horaires actuels de la coentreprise formée par China Eastern- Air France-KLM (été 2019) sont les suivants :

-- China Eastern :

- 2 vols quotidiens entre Shanghai - Pudong et Paris - Charles de Gaulle

- 4 vols hebdomadaires entre Shanghai - Pudong et Amsterdam - Schiphol

- 3 vols hebdomadaires entre Kunming et Paris - Charles de Gaulle

- 3 vols hebdomadaires entre Qingdao et Paris - Charles de Gaulle

-- Air France :

- 2 vols quotidiens entre Paris - Charles de Gaulle et Shanghai - Pudong

- 3 vols hebdomadaires (4 vols hebdomadaires en période de pointe) entre Paris - Charles de Gaulle et Wuhan

-- KLM : 12 vols hebdomadaires entre Amsterdam - Schiphol et Shanghai - Pudong.

Les horaires des vols (en été 2019) entre Londres et Shanghai exploités par China Eastern et Virgin Atlantic sont les suivants :

-- China Eastern :

- Un vol quotidien de Shanghai - Pudong à Londres Heathrow

- 3 vols hebdomadaires de Shanghai - Pudong à Londres - Gatwick (un vol quotidien dès l'hiver 2019)

-- Virgin Atlantic :

- Un vol quotidien à destination de Shanghai - Pudong au départ de Londres - Heathrow.

