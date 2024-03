Circle Security est désormais disponible dans la communauté Compass de SailPoint

SAN FRANCISCO, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Circle Security , une plateforme décentralisée de prévention des menaces, a annoncé son partenariat avec SailPoint Technologies, Inc. pour sécuriser l'accès et amplifier l'aspect prévention pour les clients de SailPoint. Ce partenariat s'accompagne d'une intégration dans la communauté Compass de SailPoint en tant que partenaire technologique de confiance. Circle améliore radicalement la sécurité des clients en éliminant la surface de menace associée aux attaques basées sur les identifiants.

Circle aide les organisations à passer d'une stratégie de cybersécurité axée sur la détection et l'intervention à une stratégie axée sur la prévention.

L'authentification sans identifiants de Circle permet à un utilisateur unique d'accéder à la plateforme SailPoint via plusieurs appareils, navigateurs, sessions et contextes sans avoir besoin d'un VPN, de cookies tiers, de noms d'utilisateur ni de mots de passe. Circle offre une authentification sans identifiants inégalée en combinant : –

Quelque chose que vous avez — un appareil autorisé

Quelque chose que vous êtes — l'authentification biométrique,

Quelque chose que vous faites — signature cryptographique continue

L'architecture fondamentale décentralisée de Circle offre les avantages suivants aux clients de SailPoint :

– Zéro surface d'attaque des clouds

– Aucune surface de menace résultant d'attaques basées sur les identifiants, comme le phishing, l'ingénierie sociale et la compromission des identifiants

– Pas de point de défaillance unique pour le système

– Expérience fluide grâce à la connexion sans identifiant

« Chez Circle, nous avons pour mission d'ÉLIMINER l'exposition du monde aux cybermenaces. Notre technologie de base, qui repose sur une architecture décentralisée unique, aide les développeurs et les entreprises à faire passer leur stratégie de cybersécurité du stade de la détection et de la réaction à celui de la prévention et de l'élimination, a déclaré Phani Nagarjuna, fondateur et directeur général de Circle Security. Avec la disponibilité de Circle pour SailPoint, notre offre conjointe est désormais disponible sur la communauté Compass de SailPoint . Les solutions d'accès aux données sans identifiant de Circle offrent aux clients de SailPoint la possibilité d'atténuer les violations de données liées aux identifiants et les vulnérabilités liées à l'usurpation d'identité dans le cadre de leur intégration à SailPoint. »

« Chez SailPoint, nous croyons que le cœur de la sécurité de l'identité est l'intégration harmonieuse dans l'ensemble de votre écosystème numérique. Notre partenariat avec Circle Security met en lumière notre point de vue selon lequel l'accès aux applications essentielles à l'entreprise devrait être sécurisé d'une manière qui corresponde à l'échelle et à la vitesse des environnements modernes », a déclaré Jody Paterson, directeur principal des alliances technologiques chez SailPoint

À propos de Circle :

Circle est une plateforme de sécurité des données « axée sur la prévention » qui prévient les violations de données liées à l'identité tout en améliorant l'expérience des utilisateurs et leur engagement dans les paysages applicatifs grâce à une technologie cryptographique brevetée. Contrairement à d'autres acteurs de la cybersécurité, Circle adopte une approche décentralisée de la sécurité des données, dissociant la sécurité du cloud et éliminant le besoin d'identifiants pour tenir la promesse de « prévention ». Grâce à Circle, les développeurs et les entreprises peuvent facilement intégrer un accès sécurisé aux données sans identifiant et des fonctionnalités de protection des données de bout en bout avec une confidentialité intégrée dans leur environnement de travail, y compris les applications, les API ou les appareils IoT.