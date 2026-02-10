Clarification concernant les préoccupations relatives à la sécurité du sable coloré - KINETIC SAND™ de Spin Master ne présente aucun danger pour les enfants

TORONTO, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Suite aux récentes mesures réglementaires et communications en Belgique concernant les produits à base de sable coloré et notamment les mesures de précaution prises à l'égard de la vente et de l'utilisation de sable de jeu, Spin Master, une entreprise mondiale de divertissement pour enfants de premier plan, tient à rassurer les consommateurs que KINETIC SANDTM n'a fait l'objet d'aucun rappel (en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs) et n'est pas mentionné dans le rapport néerlandais qui a identifié l'amiante dans certains produits à base de sable de jeu pour enfants.

Tous les projets KINETIC SAND™ Spin Master de Spin Master sont soumis à des tests approfondis réalisés par des organismes tiers afin de garantir leur conformité à toutes les normes réglementaires en vigueur sur chaque marché où ils sont commercialisés. Les produits portant la marque KINETIC SAND™ ont été minutieusement testés et leur sécurité a été prouvée.

Spin Master est conscient que le terme « sable cinétique » est parfois utilisé de manière générique dans les reportages pour décrire des produits à base de sable coloré. KINETIC SAND™ est une marque déposée appartenant à Spin Master Ltd. et désigne uniquement les produits authentiques de Spin Master. Les médias sont priés d'éviter de faire référence ou de représenter KINETIC SANDTM dans leurs reportages sur le sable coloré, car cela pourrait causer une confusion et une inquiétude inutiles pour les familles.

Les produits KINETIC SAND™ de Spin Master actuellement disponibles dans les magasins et chez les particuliers sont sans danger. Les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants sont invités à rechercher la marque et le logo KINETIC SAND™ afin de s'assurer qu'ils achètent un produit authentique pour jouer en toute sécurité.

À propos de Spin Master

Spin Master Corp. (TSX: TOY) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du divertissement pour enfants, qui crée des expériences de jeu exceptionnelles dans ses trois centres de création: Jouets, divertissement et jeux numériques. Distributeur mondial de jouets, Spin Master est surtout connu pour ses marques primées, notamment PAW Patrol®, Melissa & Doug®, Bakugan® et Rubik's® Cube, et est le titulaire de licences mondiales de jouets pour d'autres propriétés emblématiques. Grâce à son studio de divertissement interne, la société crée et produit des contenus multiplateformes captivants, y compris la franchise préscolaire à succès PAW Patrol, ainsi que d'autres émissions originales, des séries courtes et des longs métrages. Fort d'une présence bien établie dans le domaine des jeux numériques grâce à Toca Boca® et Piknik TM , Spin Master attire chaque mois près de 60 millions d'utilisateurs actifs qui profitent de jeux créatifs, sécurisés et ouverts. Avec 29 bureaux répartis dans près de 20 pays, Spin Master emploie plus de 2 500 collaborateurs dans le monde.

