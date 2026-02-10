Verduidelijking betreffende veiligheidsrisico's van gekleurd zand: Spin Master KINETIC SAND™ is veilig om mee te spelen

TORONTO, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- Naar aanleiding van recente regelgevende maatregelen en communicatie in België met betrekking tot producten met gekleurd zand, en met name de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen met betrekking tot de verkoop en het gebruik van speelzand, verzekert Spin Master, een toonaangevend wereldwijd bedrijf in kinderentertainment, consumenten dat KINETIC SAND™ niet het onderwerp is geweest van terugroepacties (in Australië, Nieuw-Zeeland of elders) en ook niet is opgenomen in de Nederlandse berichtgeving waarin asbest in sommige kinderspeelzandproducten werd aangetroffen.

The One & Only: Kinetic Sand!

Alle Spin Master KINETIC SAND™-producten ondergaan uitgebreide tests door onafhankelijke partijen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle wettelijke normen in elke markt waar ze worden verkocht. Producten met het KINETIC SAND™-handelsmerk zijn grondig getest en bewezen veilig om mee te spelen.

Spin Master is zich ervan bewust dat de termen "kinetic sand" en "kinetisch zand" soms generiek gebruikt worden in berichtgeving om producten met gekleurd zand te beschrijven. KINETIC SAND™ is een geregistreerd handelsmerk van Spin Master Ltd. en verwijst uitsluitend naar authentieke Spin Master-producten. Media worden dringend verzocht om niet te verwijzen naar KINETIC SAND™ en om KINETIC SAND™ niet af te beelden in berichtgeving over gekleurd zand, aangezien dit onnodige verwarring en bezorgdheid bij gezinnen kan veroorzaken.

De Spin Master KINETIC SAND™-producten die momenteel in winkels en bij mensen thuis te vinden zijn, zijn veilig. Ouders en verzorgers worden dringend verzocht om te letten op het KINETIC SAND™-handelsmerk en -logo om er zeker van te zijn dat het product authentiek is en veilig speelplezier biedt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890504/Spin_Master_Corp__Clarification_Regarding_Coloured_Sand_Safety_C.jpg