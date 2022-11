CLO Virtual Fashion ouvre un nouveau bureau à Paris pour soutenir ses communautés d'utilisateurs francophones

Le troisième bureau de CLO Virtual Fashion en Europe après Munich et Madrid sera au service des utilisateurs français et lui permettra d'accélérer son expansion mondiale

La décision d'ouvrir un bureau à Paris s'appuie sur une croissance remarquable et un intérêt de la communauté d'utilisateurs français de CLO

NEW YORK, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion, le premier fournisseur mondial de solutions de vêtements numériques, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, en France, qui sera le troisième bureau européen de CLO après Munich et Madrid, et le douzième à l'échelle internationale.

Cette expansion permettra à l'entreprise de fournir des services de qualité supérieure et une assistance concrète à sa communauté internationale d'utilisateurs et d'accélérer sa croissance sur les marchés européens.

« Nous sommes une entreprise axée sur les utilisateurs, c'est pourquoi nous cherchons à établir de nouveaux bureaux là où nos utilisateurs sont en expansion et ont besoin de davantage d'assistance locale, a déclaré Simon Kim, PDG de CLO Virtual Fashion. L'ouverture du bureau de Paris a été une réaction naturelle face à la croissance rapide de notre base d'utilisateurs en France, et nous sommes très enthousiastes de voir nos solutions être adoptées et reconnues par un nombre croissant d'utilisateurs dans le monde entier. »

CLO Virtual Fashion a développé un solide écosystème de vêtements numériques qui comprend un logiciel de conception de mode 3D, un espace de collaboration et de création virtuelle, et une plateforme rassemblant une communauté de créateurs de mode où des milliers de modèles de vêtements réalistes sont créés, examinés et présentés. De nombreuses marques de mode mondiales et sociétés de production de films ou de jeux telles que Hugo Boss, Mango, Adidas, Weta Digital et Ubisoft utilisent les solutions de CLO Virtual Fashion, ce qui lui permet de se positionner comme leader inégalé de l'industrie du vêtement virtuel.

La société a ouvert 12 bureaux dans plus de 10 pays à travers le monde, notamment en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord et du Sud, qui sont tous exploités comme des filiales indépendantes afin d'offrir le meilleur service à chaque région. Paris sera le tout nouveau bureau après ceux de Séoul, Jeju, New York, Los Angeles, Shanghai, Hong Kong, Bangalore, Munich, Madrid, Tokyo et Sao Paulo.

« Nous sommes déterminés à accroître notre présence à l'échelle mondiale pour être au service de chacun de nos divers utilisateurs, a déclaré Simon Kim. Nous nous efforçons toujours de collaborer étroitement avec nos utilisateurs pour répondre à leurs besoins pratiques et nous assurer qu'ils bénéficient du flux de travail le plus créatif et le plus efficace possible, tout au long du parcours de numérisation. »

