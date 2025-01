Clôture Spectaculaire du Rallye Monte-Carlo, Coup d'Envoi de la saison 2025 du WRC soutenue par Hankook Tire

Hankook Tire démontre des performances de premier ordre même dans les conditions de rallye les plus extrêmes

Le succès de l'ouverture du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2025 (WRC) valide une technologie de point à l'échelle mondiale

Les pneus de rallye haute performance conçus pour les terrains montagneux difficiles et les routes enneigées offrent des performances exceptionnelles aux véhicules.

Prochaine étape: le rallye WRC de Suède, du 13 au 16 février.

PARIS, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le leader mondial du pneumatique Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) a brillamment conclu la manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2025 (WRC), la série phare du sport automobile, avec le « Rallye Monte-Carlo », qui s'est déroulé le 26 janvier (heure locale).

[Photo 1] Closing Scene of the Rallye Monte-Carlo, WRC 2025 Sponsored by Hankook Tire

Le « Rallye Monte-Carlo » est réputé parmi les pilotes pour son parcours imprévisible, mélange de neige, de glace, et de surfaces sèches et humides. Cette année, les concurrents se sont affrontés dans des spéciales intenses pendant quatre jours, couvrant une distance totale de 1 630 kilomètres.

Après un rallye intense, la première victoire de la saison dans la catégorie WRC1 a été remportée par Sébastien Ogier et Vincent Landais de l'équipe Toyota Gazoo Racing. Ils ont décroché cette victoire avec des véhicules équipés des pneus de rallye sur asphalte Ventus Z215 et des pneus sur neige Winter i*cept SR20 de Hankook Tire. Cette performance marque également une étape historique pour Sébastien Ogier, qui a remporté le Rallye Monte-Carlo pour la dixième fois.

Lors de cette manche inaugurale, Hankook Tire, en tant que fournisseur exclusif de pneus de rallye, a mis en avant ses pneus de rallye conçus pour l'asphalte et la neige, répondant aux exigences des conditions routières les plus difficiles. Cette démonstration de technologie de pointe a également permis de réaffirmér le statut premium de sa marque intégrée mondiale, « Hankook », consolidant ainsi sa position de marque de premier plan auprès des passionnés de sport automobile à travers le monde.

En particulier, les pneus de rallye sur asphalte « Ventus Z215 » ainsi que les pneus de rallye sur neige « Winter i*cept SR20 », ont reçu des éloges de la part des pilotes et des responsables de l'événement. Ces pneus de rallye ont fait preuve d'une adhérence et d'une durabilité exceptionnelles, garantissant une stabilité et des performances remarquables en rallye, même dans les conditions hivernales les plus rudes.

Le WRC figure parmi les trois plus grandes compétitions de sport automobile au monde, aux côtés de la Formule 1, et se dintingue par des courses extrêmes sur des terrains variés à travers le globe. Contrairement aux courses sur circuit, qui se déroulent sur des pistes asphaltées, les épreuves du WRC mettent les pilotes au défi de naviguer d'un point de départ à un point d'arrivée en affrontant des terrains accidentés, allant de routes asphaltées et non asphaltées à des chemins enneigés et des pistes boueuses. Ces conditions difficiles font des pneus durables et performants l'un des atouts stratégiques les plus déterminants de la compétition.

À partir de la saison 2025, Hankook Tire sera le fournisseur exclusif de pneus de rallye pour toutes les classes du WRC pour les trois prochaines années, réaffirmant ainsi sa position de leader mondial en matière de technologie de pointe. Pour répondre aux exigences rigoureuses du WRC, l'entreprise a effectué plus de 2 000 kilomètres d'essais dans 8 pays depuis 2023, afin de mettre au point des pneus de rallye haute performance certifiés par la FIA et conçus pour offrir des performances optimales dans les conditions de conduite les plus extrêmes.

En attendant, le « WRC 2025 » comprendra 14 manches dans 16 pays, de janvier à novembre, à commencer par l'emblématique « Rallye Monte-Carlo ». La deuxième manche, le « Rallie WRC de Suède », se déroulera du 13 au 16 février (heure locale). Ce rallye est la seule épreuve du WRC où l'ensemble du parcours est recouvert de neige et de glace, ce qui représente un défi unique et redoutable pour les pilotes.

À propos de Hankook Tire & Technology Co.

Avec une quête inégalée d'innovation et d'excellence technologique au cœur de ses activités, Hankook Tire & Technology continue d'investir activement dans l'expansion de ses capacités essentielles pour offrir aux consommateurs la meilleure expérience sur la route. Actuellement présent dans plus de 160 pays, Hankook possède huit sites de production et cinq centres de recherche et développement dans le monde entier, avec plus de 20 000 professionnels hautement dévoués. Hankook Tire produit des pneus radiaux de qualité exceptionnelle et haute performance pour les voitures de particuliers, les 4x4, les SUV, les camionnettes, les camping-cars, les camions, les bus et les véhicules de sport automobile.

Hankook Tire & Technology participe activement aux initiatives mondiales de développement durable et s'engage à rendre le monde meilleur. En reconnaissance de cet engagement, Hankook Tire a été reconnu pour la première fois par le Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) en 2011 et, plus récemment, depuis six années consécutives à partir de 2016. De plus, l'entreprise a reçu la meilleure note d'EcoVadis Business Sustainability Rating pendant trois années consécutives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2606309/Photo_1__Closing_Scene_of_the_Rallye_Monte_Carlo__WRC_2025_Sponsored_by_Hankook_Tire.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600733/5128803/Hankook_Tire_Technology_Logo.jpg