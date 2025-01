Début Officiel au Championnat du Monde FIA des Rallyes (WRC), le sommet du sport automobile

La saison 2025 du WRC propulsée par Hankook Tire débute avec le Rallye Monte Carlo

Du 23 au 26 janvier, 18 étapes spéciales à travers Monaco et la France pour des défis de conduite ultimes.

Des pneus de rallye haut de gamme, conçus pour offrir des performances optimales sur neige, surfaces sèches et humides.

Une compétition intense de 11 mois à travers l' Europe , l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, avec des batailles acharnées dans 16 pays.

SÉOUL, Corée, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La société Hankook Tire & Technology (Hankook Tire), leader mondial du pneumatique, fournira exclusivement des pneus de rallye pour la manche d'ouverture du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2025 (WRC), l'un des plus importants événements de sport automobile au monde organisé par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Le "Rallye Monte Carlo" se déroulera du 23 au 26 janvier 2025 entre Monaco et la France.

À partir de cette saison, Hankook Tire fournira en exclusivité les pneus de rallye pour toutes les catégories du WRC sur une période de trois ans. Depuis 2023, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec les fabricants pour soutenir le WRC, en innovant continuellement et en fournissant des pneus de rallye haute performance certifiés par la FIA. Ces pneus sont méticuleusement conçus pour offrir des performances exceptionnelles, même dans les conditions de conduite les plus extrêmes.

La manche d'ouverture, le "Rallye Monte Carlo", est réputée pour son terrain montagneux exigeant et ses conditions météorologiques imprévisibles, ce qui en fait l'un des parcours les plus difficiles du WRC. Les pilotes devront affronter des conditions de route en constante évolution, alternant entre neige et surfaces sèches, où la prise de décisions stratégiques, la performance de conduite et la durabilité des pneus seront essentielles pour déterminer l'issue de la course. Cette année, l'épreuve s'étend de Monaco à la France, couvrant un total de 343 km en 18 étapes spéciales (ES), chacune réalisée en un seul passage, avec des temps cumulés pour le résultat final.

Pour cette manche d'ouverture, Hankook Tire mettra en avant ses pneus de rallye haute performance, conçus pour répondre aux conditions exigeantes de l'asphalte et de la neige. Le Ventus Z215, conçu pour les rallyes sur asphalte, offre des performances exceptionnelles en virage et en maniabilité sur les surfaces sèches. Le Ventus Z210, quant à lui, offre une adhérence et un drainage supérieurs, en particulier dans des conditions humides et par mauvais temps,

garantissant aux pilotes de repousser leurs limites pour atteindre une performance de course maximale.

Le pneu de rallye neige et glace Winter i*cept SR20 de Hankook Tire garantit une traction exceptionnelle et un équilibre parfait sur routes enneigées lors des épreuves hivernales. Grâce à cette innovation, Hankook Tire souhaite démontrer son expertise technologique de classe mondiale aux passionnés de sport automobile du monde entier.

Au cours de la saison 2025 du WRC, Hankook Tire envisage d'accroître au maximum la valeur haut de gamme de sa marque mondiale globalement reconnue, "Hankook", en affichant son logo officiel de sponsor sur le parc d'assistance, les étapes spéciales, les véhicules de course, les casquettes du podium et sur le devant des uniformes. Ll'entreprise développera son engagement avec les fans de sport automobile à l'échelle mondiale via son site web officiel dédié et diverses plateformes de médias sociaux, afin de renforcer la communication et l'interaction avec son public.

Le WRC est l'une des trois plus grandes compétitions du sport automobile au monde, aux côtés de la Formule 1, proposant des courses sur des surfaces extrêmes variées – de l'asphalte au gravier en passant par la neige - à travers le monde entier. La saison 2025 du WRC débutera par le Rallye Monte Carlo à Monaco, suivi d'une compétition féroce en 14 manches dans 16 pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie.

