Cohda Wireless et Sasken s'associent pour accélérer l'adoption du V2X dans les véhicules connectés

ADÉLAÏDE, Australie et BENGALURU, Inde,, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Cohda Wireless, un leader mondial en matière de technologies pour véhicules autonomes connectés et Sasken Technologies Ltd. (BSE : 532663) (NSE : SASKEN), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'ingénierie de produits et de transformation numérique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat technologique stratégique visant à accélérer l'adoption de la technologie V2X (véhicule communicant avec tout) dans l'espace véhicule connecté, en utilisant les technologies mobiles comme DSRC (communications dédiées à courte portée). Les deux sociétés s'unissent pour créer un logiciel de référence TCU (Telematics Control Unit) complet, qui comprendrait le logiciel TCU et l'intergiciel de Sasken, appairés à la pile et aux applications DSRC/C-V2X (V2X mobile) de Cohda Wireless.

Fabien Cure, l'ingénieur-chef de Cohda Wireless, a déclaré : « Ce partenariat est d'une importance mondiale car il permettra de réduire de façon notable les délais de commercialisation des fabricants d'équipement d'origine, des équipementiers de premier rang et les initiatives des autorités publiques chargées des transports. L'intégration des systèmes de pointe d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules de série est très complexe et l'expérience conjuguée de Cohda et de Sasken constitue une solution à guichet unique sur le marché. »

« Cohda est la seule entreprise à intégrer le logiciel V2X dans deux plateformes de constructeurs automobiles, tandis que Sasken possède une grande expertise en matière d'intégration de véhicules. Ce partenariat constitue un jalon important en vue de rendre les systèmes de transport routier plus sûrs et intelligents », a-t-il ajouté.

Sasken est un partenaire privilégié de plusieurs grands fabricants d'équipement d'origine et équipementiers de premier rang, fournissant des solutions d'ingénierie de produits dans les domaines du système de cockpit intégré et de l'autonomie. Fort de plus de dix ans d'expérience dans le secteur automobile, Sasken s'appuie sur des partenariats forts avec les principaux fournisseurs de silicium et dispose d'une grande expérience dans le domaine des communications.

« À travers cette collaboration, nous entendons créer la meilleure conception de référence télématique de sa catégorie, qui profitera aux secteurs des véhicules autonomes, des transports en commun et des véhicules lourds », a déclaré Calvin Nichols, le président adjoint et chef de la division automobile de Sasken. « À l'heure actuelle, les protocoles télématiques, V2X et les protocoles logiciels de communication des véhicules sont intégrés dans des modules électroniques distincts, ce qui complique les choses. Cette solution permettra l'intégration de différentes exigences logicielles dans une conception de référence, que les fabricants d'équipement d'origine et les équipementiers de premier rang pourront utiliser pour rationaliser les délais de développement de leurs produits et accélérer leur commercialisation », a-t-il conclu.

Cohda Wireless et Sasken tireront parti ensemble de leurs connaissances conjuguées dans le domaine des véhicules connectés, pour rendre les transports routiers plus sûrs, écologiques et intelligents.

À propos de Cohda Wireless : pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cohdawireless.com

Contact médias : grant@grantlaw.com.au

À propos de Sasken : pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.sasken.com

Contact professionnel : calvin.nichols@sasken.com

Contact médias : pr@sasken.com

http://www.sasken.com



