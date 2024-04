CoinEx renouvelle son partenariat avec la Paris Blockchain Week

PARIS, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- 2024 est une année assez particulière dans l'écosystème crypto. Non seulement c'est l'année de l'approbation des premiers ETFs Bitcoin, contribuant à une démocratisation accrue des cryptos-actifs, mais c'est aussi et surtout l'année du Halving Bitcoin, un événement très attendu. Avec une adoption croissante des cryptos, une forte hausse du Bitcoin est généralement observée avant et après le Halving. En conséquence, l'année 2024 semble prometteuse pour les cryptos après deux ans de marchés baissiers.

Le 14 mars dernier, le Bitcoin a battu un nouveau record de prix, atteignant les 73 500$. C'est dans ce contexte de rebond haussier sur les marchés que se tiendra à Paris, du 09 au 11 avril 2024, la cinquième édition de la Paris Blockchain Week , l'une des plus importantes de l'industrie blockchain. Cette année, l'événement rassemblera plus de 10 000 chefs d'entreprise, investisseurs, entrepreneurs et développeurs.

En tant que plateforme majeure d'échange de cryptomonnaies, CoinEx se donne pour mission de favoriser l'adoption du web3 et des cryptos au travers de la mise sur pied d'infrastructures blockchain de qualité. En droite ligne avec cette mission, CoinEx sponsorise la Paris Blockchain Week pour la deuxième année consécutive.

CoinEx , fondée en 2017, est une plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale proposant une gamme étendue de produits et de services disponibles en 16 langues. Parmi ces services, on compte le trading au comptant et futures, le trading sur marge, la fourniture automatique de liquidité (AMM), le trading stratégique et les prêts de cryptomonnaies. Depuis sa création, CoinEx s'est fixé pour ambition de tirer parti du caractère disruptif des technologies blockchain tout en plaçant l'utilisateur au premier plan, conformément à son éthique "l'utilisateur d'abord". À ce jour, la plateforme compte plus de 5 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 200 pays et régions, avec plus de 740 cryptomonnaies listées et un volume de transactions quotidien dépassant 1 milliard de dollars.

L'écosystème CoinEx préside à l'établissement du cadre Web3 en mettant en place des infrastructures clés qui facilitent la diffusion, l'utilisation et le développement des technologies blockchain. La feuille de route exhaustive de CoinEx englobe une plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale de confiance (CoinEx), un portefeuille crypto sécurisé (CoinEx Wallet), une blockchain polyvalente (CoinEx Smart Chain) et une organisation caritative blockchain à but non lucratif (CoinEx Charity), le tout conçu pour offrir des services financiers professionnels et des investissements stratégiques.

