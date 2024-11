Colt Data Center Services et RMZ annoncent une coentreprise pour investir 1,7 milliard de dollars sur le marché indien des centres de données

L'investissement se concentrera initialement sur l'accélération du développement des sites existants à Navi Mumbai et Ambattur, Chennai , avec un troisième site supplémentaire qui sera ajouté à l'avenir.

MUMBAI, Inde et CHENNAI, Inde, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- RMZ, l'un des plus grands propriétaires d'actifs alternatifs familiaux au monde, et Colt Data Center Services (Colt DCS), l'un des principaux exploitants mondiaux de centres de données hyperscale, ont annoncé une coentreprise axée sur le développement d'infrastructures numériques sur le marché indien. L'entreprise représente un partenariat à parts égales entre RMZ et Colt DCS.

Colt DCS possède 25 ans d'expérience dans le développement et l'exploitation de centres de données sur les marchés de premier plan en Europe, au Japon et en Inde. Elle a récemment connu une forte croissance, offrant une infrastructure conçue de manière durable et un service de classe mondiale pour les clients mondiaux à grande échelle. La coentreprise accélérera la livraison de nouvelles capacités à ses clients en Inde. RMZ apporte 20 ans d'expérience dans le développement, la possession et l'exploitation d'infrastructures de haute qualité sur des marchés indiens à croissance rapide. La coentreprise tirera parti des relations à long terme de RMZ avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement et leurs clients Fortune India 500 à mesure que l'entreprise entre sur le marché des infrastructures numériques.

Commentant le partenariat, Niclas Sanfridsson, PDG de Colt DCS, a déclaré : « En ce qui concerne notre expansion, l'Inde reste un pays stratégique et clé pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance agressive. Colt DCS a fait ses preuves en travaillant avec les plus grands fournisseurs de cloud hyperscale et des sociétés multinationales au monde. Le partenariat avec RMZ nous permettra d'accélérer et de réaliser nos plans ambitieux.

Commentant la coentreprise, Deepak Chhabria, PDG de RMZ Infrastructure, a déclaré : « Nous assistons à un changement extraordinaire dans le paysage des centres de données, entraîné par les exigences croissantes de l'adoption du cloud et de la révolution de l'IA. Chez RMZ Infrastructure, nous reconnaissons que l'infrastructure numérique n'est pas seulement un thème d'investissement mais une pierre angulaire de l'avenir économique de l'Inde. L'expérience éprouvée de Colt DCS en matière de fourniture de solutions évolutives de haute qualité s'aligne parfaitement avec notre vision de l'Inde. L'engagement de Colt DCS en faveur de l'excellence opérationnelle et de l'innovation complète notre mission consistant à construire des installations de pointe qui répondent aux besoins changeants de secteurs tels que la banque, les services financiers et les médias. C'est notre opportunité de façonner l'avenir de l'infrastructure de données en Inde, et nous sommes prêts à relever le défi.

Colt DCS offre un véritable service et une excellence opérationnelle dans la conception, la construction, la livraison et la gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région APAC. Ils fournissent des solutions de centres de données aux clients hyperscale et aux grandes entreprises dans 16 centres de données de pointe neutres en matière d'opérateur répartis dans 8 villes.

Leurs solutions hyperscale et de colocation offrent à leurs clients la liberté de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à répondre aux exigences de demain.

Colt DCS possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur et concrétise sa vision d'être l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus centré sur le client du marché. Ils placent la conscience environnementale au cœur de tout ce qu'ils font et se sont engagés à réduire leur impact environnemental à l'échelle mondiale et à faire du développement durable un moteur stratégique clé. Dans le cadre de son parcours de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court et à long terme pour réduire ses émissions conformément à la dernière norme Net Zero du SBTi.

RMZ est l'un des plus grands propriétaires d'actifs alternatifs familiaux au monde, avec un accent principal sur l'immobilier et les infrastructures. En tant que gardiens du capital intelligent, ils possèdent et bâtissent des entreprises qui jettent les bases d'une économie durable. Leur échelle multisectorielle permet d'investir dans des secteurs, des zones géographiques et des stratégies dynamiques positionnés pour une croissance à long terme. Basée en Inde, RMZ est spécialisée dans les actifs immobiliers, englobant les bureaux haut de gamme, l'industrie et la logistique, l'hôtellerie, la vie de luxe, les développements à usage mixte et les centres de données.

Avec plus de deux décennies d'expertise dans l'investissement et le développement d'actifs alternatifs, RMZ est réputée pour ses solutions d'actifs réels sur mesure. En tant que dépositaire du capital intelligent, l'entreprise familiale possède, développe, gère et investit dans des entreprises qui façonnent l'avenir, jetant ainsi les bases d'une économie mondiale durable. Les futures initiatives d'infrastructure intégreront des technologies et des solutions innovantes, garantissant la réactivité à l'évolution des demandes du marché.

