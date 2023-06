Colt DCS lance un nouveau rapport sur la stratégie ESG

Colt DCS a annoncé sa nouvelle stratégie ESG dans le rapport Sustainability Highlights de 2022, qui s'articule autour de trois axes stratégiques : la décarbonisation, la connexion des personnes et la sauvegarde de l'entreprise.

LONDRES, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (DCS) , fournisseur mondial de solutions de centres de données hyperscale et pour grandes entreprises, a publié aujourd'hui son dernier rapport Sustainability Highlight couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Lancé en tant que rapport sur les points saillants de Colt DCS, le rapport se concentre sur les trois domaines stratégiques que sont la décarbonisation de l'entreprise, la connexion des personnes et la sauvegarde des opérations de l'entreprise. Colt DCS a réalisé une réduction remarquable de 52 % des émissions des champs d'application 1 et 2 (basées sur le marché) et une réduction de 28 % des émissions du champ d'application 3 (par rapport à 2019). Ces réductions significatives soulignent l'étendue des pratiques durables de l'entreprise en tant que fournisseur de centres de données de premier plan.

Parmi les autres points saillants du rapport sur le développement durable, on peut citer :

Une réduction de 30 % des émissions dans tous les champs d'application par rapport à 2019

L'obtention d'un impressionnant Net Promoter Score (NPS) mondial de 72

L'approvisionnement en énergie 100 % renouvelable dans tous les centres de données européens

Colt DCS a travaillé assidûment pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable, dans le cadre de son engagement continu à minimiser l'impact environnemental, à promouvoir la responsabilité sociale et à susciter des changements positifs au sein de l'industrie mondiale des centres de données. Le développement durable est profondément ancré dans l'entreprise, toutes les parties prenantes travaillant sans relâche à la réalisation des objectifs ESG communs de l'entreprise. L'engagement de Colt DCS en faveur de l'amélioration continue reste inébranlable alors que l'entreprise s'efforce de faire progresser et évoluer sa stratégie ESG dans les années à venir.

Le rapport Sustainability Highlights de 2022 présente les réalisations importantes de l'entreprise dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance (ESG) pour 2022. Il met en lumière l'engagement de Colt DCS à atteindre la carboneutralité d'ici 2045. Grâce à son partenariat avec EcoVadis et son score de durabilité de 1 %, Colt DCS continue de fixer les normes du secteur des centres de données dans ses pratiques ESG. Le rapport Sustainability Highlights 2022 a été préparé en collaboration avec le groupe Colt, qui comprend Colt Data Centre Services et Colt Technology Services .

La décarbonisation est l'une des priorités de Colt DCS et l'un des principaux piliers de notre stratégie ESG. Ses objectifs de développement durable ont été approuvés par l' initiative Science-based Targets (SBTi) , conformément à la dernière norme Net-Zero . Colt DCS a réussi à réduire son empreinte carbone de 30 % par rapport à la base de référence 2019, soit une quantité estimée à 186 487 tonnes de CO2e (équivalent dioxyde de carbone). Cette réduction a été facilitée par l'utilisation d'énergie 100 % renouvelable dans ses centres de données britanniques et européens, qui sont tous des sites 100 % neutres vis-à-vis des opérateurs, en engageant les fournisseurs plus efficacement et en mettant en œuvre des technologies de refroidissement innovantes. De plus, Colt DCS s'assure que ses nouveaux centres de données, tels que l'extension en cours à Paris, respectent les exigences environnementales définies dans le Global Reference Design Document.

La stratégie ESG de Colt DCS va au-delà de la durabilité environnementale et met l'accent sur l'engagement social. L'entreprise reconnaît l'importance de l'engagement des parties prenantes tout au long de sa chaîne de valeur, y compris les clients, les fournisseurs, les communautés locales et les employés, dans le but d'avoir un impact positif durable dans les régions où elle opère. Colt DCS encourage l'engagement de ses employés et a établi des partenariats avec des organisations caritatives locales, en formant des équipes RSE dirigées par les employés pour identifier des initiatives de collecte de fonds et des opportunités de bénévolat. Les communautés locales contribuent à la main-d'œuvre de Colt DCS, notamment les entrepreneurs et les prestataires de services locaux qui participent à la construction des centres de données de l'entreprise.

L'entreprise reconnaît l'importance d'une gouvernance efficace pour atteindre ses objectifs en matière d'inclusion. Pendant la pandémie, Colt DCS a mis en place des journées de bien-être, accordant la priorité à la santé mentale et physique de son personnel. Les efforts de l'entreprise se sont traduits par un taux d'engagement de 78 % lors de l'enquête People Matter, les résultats mettant en évidence les points forts dans les domaines de la diversité et de l'inclusion, de l'orientation client, de l'autonomisation, de l'engagement durable et du bien-être et du stress.

Colt DCS s'efforce de créer une culture inclusive qui valorise la diversité de pensée et représentative des communautés dans lesquelles elle opère. En plus de favoriser une culture de travail inclusive composée d'une représentation diversifiée, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre des pratiques commerciales équitables qui améliorent l'expérience des employés. Colt DCS s'engage à investir dans le développement de ses employés et à renforcer ses partenariats avec ses fournisseurs et ses clients afin de favoriser un avenir inclusif et durable.

En plus de donner la priorité à l'engagement des parties prenantes, Colt DCS offre un service client exceptionnel à travers son portefeuille de centres de données. En 2022, l'entreprise a atteint un impressionnant Net Promoter Score (NPS) de 72 sur l'ensemble de ses clients en Europe et en Asie, ce qui témoigne de son objectif de devenir l'opérateur le plus fiable et le plus centré sur le client du secteur.

Niclas Sanfridsson , PDG de Colt Data Centre Services, a déclaré : « Nous avons accompli des progrès impressionnants dans la réalisation de nos objectifs de développement durable et je tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos employés, nos clients et nos actionnaires pour leur soutien indéfectible. » M. Sanfridsson a ajouté que : « Colt DCS a fait preuve d'un dévouement remarquable dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable à grande échelle, tout en maintenant sa vision d'être l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus centré sur le client. »

À propos de Colt DCS

Colt DCS fait preuve d'une véritable excellence opérationnelle dans la provision de services de conception, de construction, de livraison et de gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous fournissons des solutions de centres de données à des clients hyperscale et de grandes entreprises à partir de 16 centres de données ultramodernes neutres répartis dans 8 villes.

Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à affronter les exigences de demain.

Forts de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, nous pouvons concrétiser notre vision, qui consiste à être l'opérateur de centre de données le plus fiable du marché et le plus axé sur le client. Nous plaçons la conscience environnementale au cœur de toutes nos activités, car nous savons qu'il s'agit de la meilleure chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et de faire de la durabilité un moteur stratégique clé.

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court et à long terme pour réduire nos émissions conformément à la dernière norme Net-Zero du SBTi

https://www.coltdatacentres.net

À propos du rapport sur le développement durable 2022 du Groupe Colt

Le rapport sur le développement durable de Colt couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, sauf indication contraire. Le rapport comprend des données sur les performances en matière de développement durable pour les enjeux ESG identifiés et classés par ordre de priorité dans le cadre de l'évaluation de l'importance relative réalisée en 2021. Le rapport couvre toutes les entités de Colt Group Holdings Limited (« Groupe Colt »). Le Groupe Colt a élaboré ce rapport conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI). Pour localiser les informations, une annexe séparée du rapport contenant l'index GRI peut être téléchargée. La British Standards Institution (BSI), du groupe BSI, a fourni une assurance sur certains indicateurs clés de performance. Pour plus d'informations, voir l'annexe 9.3. de la déclaration d'assurance externe de la BSI. Pour plus d'informations sur Colt Data Centre Services (DCS), veuillez consulter notre rapport 2022 sur le développement durable.

https://www.coltdatacentres.net/en-GB/sustainability/sustainability-matters

