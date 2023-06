Colt DCS veröffentlicht neuen ESG-Strategiebericht

Colt DCS hat seine neue ESG-Strategie im 2022 Sustainability Highlights Bericht in drei strategischen Schwerpunktbereichen bekannt gegeben: Dekarbonisierung, Vernetzung von Menschen und Sicherung des Unternehmens.

LONDON, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ – Colt Data Centre Services (DCS), ein globaler Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, hat heute seinen neuesten Sustainability Highlights Bericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 veröffentlicht. Der Bericht, der als Highlight-Bericht von Colt DCS veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf die drei strategischen Bereiche Dekarbonisierung des Unternehmens, Vernetzung von Menschen und Sicherung der Unternehmensabläufe. Colt DCS hat eine bemerkenswerte Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen (marktbasiert) um 52 % und eine Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 28 % erreicht (im Vergleich zu 2019). Diese beträchtlichen Einsparungen unterstreichen den Umfang der nachhaltigen Praktiken des Unternehmens als branchenführender Anbieter von Rechenzentren.

Zu den weiteren Highlights des Sustainability-Berichts gehören:

Eine Reduzierung der Emissionen um 30 % in allen Bereichen im Vergleich zu 2019

Erzielung eines beeindruckenden globalen Net Promoter Score (NPS) von 72

Beschaffung von 100 % erneuerbarer Energie an allen europäischen Rechenzentrumsstandorten

Colt DCS arbeitet unermüdlich daran, seine ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies ist Teil seines kontinuierlichen Engagements für die Minimierung der Umweltauswirkungen, die Förderung der sozialen Verantwortung und die Förderung positiver Veränderungen in der globalen Rechenzentrumsbranche. Nachhaltigkeit ist im Unternehmen tief verwurzelt, und alle Stakeholder arbeiten unermüdlich an den gemeinsamen ESG-Zielen des Unternehmens. Colt DCS verpflichtet sich weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung und ist bestrebt, seine ESG-Strategie in den kommenden Jahren voranzutreiben und weiterzuentwickeln.

Der 2022 Sustainability Highlights Bericht zeigt die bedeutenden Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) für das Jahr 2022. Er unterstreicht das Engagement von Colt DCS, bis 2045 Net Zero zu erreichen. Dank der EcoVadis-Partnerschaft und einer Top 1% Nachhaltigkeitsbewertung setzt Colt DCS mit seinen ESG-Praktiken weiterhin Maßstäbe in der Rechenzentrumsbranche. Der 2022 Sustainability Highlights Bericht wurde in Zusammenarbeit mit der Colt Group erstellt, zu der Colt Data Centre Services und Colt Technology Services gehören.

Dekarbonisierung ist ein Hauptaugenmerk von Colt DCS und eine der wichtigsten Säulen unserer ESG-Strategie. Die Nachhaltigkeitsziele wurden von der Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele, kurz SBTi (Science-based Targets Initiative) in Übereinstimmung mit dem neuesten Net Zero Standard genehmigt. Colt DCS hat seinen Carbon Footprint im Vergleich zum Basisjahr 2019 erfolgreich um 30 % reduziert, was einer geschätzten Menge von 186.487 Tonnen CO2e (Kohlendioxidäquivalent) entspricht. Diese Verringerung wurde durch den Einsatz von 100 % erneuerbarer Energie in den britischen und europäischen Rechenzentren, die alle zu 100 % Carrier-neutral sind, durch eine effektivere Einbindung von Anbietern und die Einführung innovativer Kühltechnologien unterstützt. Darüber hinaus stellt Colt DCS sicher, dass seine neuen Rechenzentren, wie z. B. die derzeitige Ausweitung in Paris, die im Global Reference Design Document festgelegten Umweltanforderungen erfüllen.

Die ESG-Strategie von Colt DCS geht über die ökologische Nachhaltigkeit hinaus und beinhaltet einen starken Fokus auf soziales Engagement. Das Unternehmen ist sich der Bedeutung des Engagements der Stakeholder in der gesamten Wertschöpfungskette bewusst, einschließlich der Kunden, Zulieferer, lokalen Gemeinschaften und Mitarbeiter, mit dem Ziel, in den Regionen, in denen es tätig ist, eine nachhaltige positive Wirkung zu erzielen. Colt DCS fördert das Mitarbeiterengagement und hat Partnerschaften mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen aufgebaut, indem es von den Mitarbeitern geleitete CSR-Teams gebildet hat, die Spendeninitiativen und Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten ermitteln. Lokale Gemeinschaften leisten einen Beitrag zur Belegschaft von Colt DCS, z. B. lokale Auftragnehmer und lokale Dienstleister, die beim Bau der Rechenzentren des Unternehmens helfen.

Das Unternehmen ist sich der Bedeutung einer wirksamen Governance für die Erreichung seiner Integrationsziele bewusst. Während der Pandemie führte Colt DCS spezielle Wohlfühltage ein, bei denen die geistige und körperliche Gesundheit der Mitarbeiter im Vordergrund stand. Die Bemühungen des Unternehmens führten zu einer 78%igen Beteiligung an der „People Matter"-Umfrage, wobei die Ergebnisse Stärken in den Bereichen Vielfalt und Integration, Kundenorientierung, Empowerment, nachhaltiges Engagement sowie Wohlbefinden und Stress hervorhoben.

Colt DCS ist bestrebt, eine integrative Kultur zu schaffen, die die Vielfalt des Denkens schätzt und die Gemeinschaften repräsentiert, in denen es tätig ist. Neben der Förderung einer integrativen Arbeitskultur, die sich aus einer Vielzahl von Vertretern zusammensetzt, verpflichtet sich das Unternehmen zur Einführung gerechter Geschäftspraktiken, die die Mitarbeitererfahrung verbessern. Auch in Zukunft wird Colt DCS in die Entwicklung seiner Mitarbeiter investieren und seine Partnerschaften mit Zulieferern und Kunden stärken, um eine integrative und nachhaltige Zukunft zu fördern.

Colt DCS legt nicht nur großen Wert auf das Engagement seiner Stakeholder, sondern bietet auch einen außergewöhnlichen Kundenservice für sein Rechenzentrumsportfolio. Im Jahr 2022 erreichte das Unternehmen einen beeindruckenden globalen Net Promoter Score (NPS) von 72 für alle Kunden in Europa und Asien, was ein Beweis für sein Ziel ist, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Anbieter der Branche zu werden.

Niclas Sanfridsson, CEO von Colt Data Centre Services, sagte: „Wir haben beeindruckende Fortschritte bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele gemacht und ich möchte unseren Mitarbeitern, Kunden und Aktionären für ihre unermüdliche Unterstützung herzlich danken." Sanfridsson fügte hinzu: „Colt DCS hat bemerkenswertes Engagement bei der Umsetzung seiner nachhaltigen Hyperscale-Strategie gezeigt und gleichzeitig seine Vision aufrechterhalten, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber zu sein."

Informationen zum Colt Group Sustainability Report 2022

Der Colt Sustainability Bericht bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022, sofern nicht anders angegeben. Der Bericht enthält Daten zur Nachhaltigkeitsleistung in Bezug auf die ESG-Materialprobleme, die im Rahmen der 2021 durchgeführten Wesentlichkeitsprüfung ermittelt und priorisiert wurden. Der Bericht umfasst alle Unternehmen der Colt Group Holdings Limited („Colt Group"). Colt Group hat diesen Bericht in Übereinstimmung mit den Global Reporting Initiative (GRI) Standards erstellt. Zum Auffinden der Angaben steht ein separater Anhang des Berichts mit dem GRI-Index zum Download zur Verfügung. Die British Standards Institution, BSI Group, hat die Zuverlässigkeit ausgewählter wichtiger Leistungsindikatoren bestätigt. Weitere Informationen sind in Anhang 9.3 zu finden. Externe Zuverlässigkeitserklärung durch BSI. Weitere Informationen zu Colt Data Centre Services (DCS) finden Sie in unserem 2022 Sustainability Highlights Bericht.

