Colt DCS prévoit une expansion à grande échelle de son centre de données avec l'achat d'un terrain à Hayes, dans l'ouest de Londres

Le deuxième site prévu fera plus que doubler la capacité existante, soutenant ainsi la croissance de l'économie numérique britannique.

LONDRES, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Colt Data Center Services (Colt DCS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de centres de données hyperscale et pour grandes entreprises, a acquis un terrain à côté de son site existant à Hayes, dans l'ouest de Londres, pour répondre à la demande croissante des clients. Cette extension fera du campus Hayes de Colt DCS l'un des plus grands du Royaume-Uni.

L'ouest de Londres est un lieu de développement clé pour les centres de données, stimulé par l'adoption plus large du cloud public par les entreprises britanniques et est en train de devenir l'un des sous-marchés les plus importants d'Europe. La position de Londres comme l'un des principaux centres financiers, médiatiques et commerciaux au monde reste un attrait pour les entreprises qui cherchent à se développer au Royaume-Uni et en Europe occidentale.

Le site Hayes initial de Colt DCS est en cours de développement et comprendra deux bâtiments sur le premier site, offrant 60 MW de puissance informatique, la première phase devant être achevée au troisième trimestre 2025. La demande pour les installations de Colt DCS ne manque pas. Car le fournisseur de centres de données hyperscale a suscité un intérêt considérable de la part de sa clientèle existante pour occuper un espace sur le premier site. Colt DCS est un partenaire de centres de données attractif pour ses clients hyperscale en raison de sa présence mondiale et de sa capacité à fournir aux sites un potentiel d'expansion d'espace et de puissance, permettant à ses clients d'atteindre leurs objectifs de croissance stratégique.

L'agrandissement prévu d'un deuxième site s'inscrit dans la continuité du développement actuel et fera plus que doubler la capacité du campus du London Hayes. Cela fera de l'ensemble du site l'un des plus grands du Royaume-Uni et constituera le plus grand campus de centres de données multi-bâtiments de Colt DCS dans son parc mondial. Parallèlement à l'achat du terrain, Colt DCS a également obtenu de l'électricité, basée sur des énergies renouvelables, pour fournir la capacité requise pour le nouveau site. Le campus élargi de Colt DCS sera parfaitement adapté pour répondre à la demande croissante de capacité pour les charges de travail d'IA haute densité à grande échelle.

Le nouveau site soutiendra la mission de Colt DCS consistant à créer un avenir de centre de données hyperscale durable pour aider ses clients à évoluer. Il jouera également un rôle important dans le développement de l'environnement social et économique de la communauté locale en organisant et en participant à des programmes d'éducation, d'emploi, de commerce et de chaîne d'approvisionnement.

Richard Wellbrock, directeur commercial de Colt DCS, a déclaré : « Il existe une forte demande constante de la part des clients pour des centres de données hyperscale basés au Royaume-Uni, tirée par la croissance continue de la demande de services numériques. Pour répondre au monde en évolution rapide des services numériques, les clients ont besoin d'évolutivité dans leurs solutions de centre de données. Nous sommes également ravis d'apprendre les projets du gouvernement britannique visant à faire passer l'économie numérique à un niveau supérieur sur le marché mondial, et notre expansion à Hayes augmentera la capacité du Royaume-Uni à créer un environnement dynamique de croissance. Nous nous engageons à créer un impact durable sur les communautés locales à proximité de nos installations et restons un partenaire de confiance pour nos clients du monde entier.

À propos de Colt DCS

Colt DCS offre un véritable service et une excellence opérationnelle dans la conception, la construction, la livraison et la gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région APAC. Nous fournissons des solutions de centres de données aux clients hyperscale et aux grandes entreprises dans 18 centres de données de pointe neutres répartis dans 8 villes.

Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à répondre aux exigences de demain.

Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, concrétisant notre vision d'être l'opérateur de centre de données le plus fiable et le plus centré sur le client du marché. Nous plaçons la conscience environnementale au cœur de tout ce que nous faisons parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous engageons à réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et à faire du développement durable un moteur stratégique clé.

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court et à long terme pour réduire nos émissions conformément à la dernière norme Net Zero du SBTi.

www.coltdatacentres.net

