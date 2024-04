Colt DCS plant die Erweiterung seines Hyperscale-Rechenzentrums durch den Erwerb von Grundstücken in Hayes, West-London

Der geplante zweite Standort wird die bestehende Kapazität mehr als verdoppeln und so die wachsende digitale Wirtschaft Großbritanniens unterstützen

LONDON, 17. April 2024 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, hat Grundstücke neben seinem bestehenden Standort in Hayes, West-London, erworben, um der gestiegenen Kundennachfrage gerecht zu werden . Diese Erweiterung wird den Hayes-Campus von Colt DCS zu einem der größten im Vereinigten Königreich machen.

West-London ist ein wichtiger Entwicklungsstandort für Rechenzentren, der durch die breitere Einführung der Public Cloud durch britische Unternehmen vorangetrieben wird, und entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Teilmärkte in Europa. Londons Ruf als einer der weltweit führenden Finanz-, Medien- und Geschäftszentren ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für Unternehmen, die in Großbritannien und Westeuropa wachsen möchten.

Der erste Bauteil von Colt DCS im Campus Hayes wird zügig ausgebaut und wird aus zwei Gebäuden bestehen, die zusammen 60 MW IT-Leistung bereitstellen. Die erste Phase soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Die Nachfrage nach Colt DCS Einrichtungen ist ungehalten und als Hyperscale-Rechenzentrumsanbieter haben wir bereits großes Interesse von unserem bestehenden Kundenstamm erhalten um in den ersten Bauteil einzuziehen. Colt DCS ist ein attraktiver Rechenzentrumspartner für seine Hyperscale-Kunden aufgrund seiner globalen Präsenz und der Fähigkeit, Standorte mit Raum- und Energieerweiterungspotenzial auszustatten und es seinen Kunden so zu ermöglichen, ihre strategischen Wachstumsziele zu erreichen.

Die geplante Erweiterung eines zweiten Standorts ist eine Fortsetzung der aktuellen Entwicklung und wird die Kapazität des London Hayes Data Centre Campus mehr als verdoppeln. Dadurch wird der gesamte Standort zu einem der größten im Vereinigten Königreich und der größte Rechenzentrumscampus mit mehreren Gebäuden von Colt DCS auf seinem gesamten weltweiten Gelände sein. Neben dem Grundstückserwerb hat sich Colt DCS vor allem auch die Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien gesichert, um die für den neuen Standort erforderliche Kapazität bereitzustellen. Der erweiterte Campus von Colt DCS wird perfekt geeignet sein, den wachsenden Bedarf an Kapazität für groß angelegte KI-Arbeitslasten mit hoher Dichte zu decken.

Der neue Standort wird die Mission von Colt DCS unterstützen, ein nachhaltiges Hyperscale-Rechenzentrum der Zukunft zu schaffen, um seinen Kunden bei der Skalierung zu helfen. Darüber hinaus wird es eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des sozialen und wirtschaftlichen Umfelds der örtlichen Gemeinschaft spielen, indem es Bildungs-, Beschäftigungs-, Handels- und Lieferkettenprogramme organisiert und daran teilnimmt.

Richard Wellbrock, Chief Commercial Officer bei Colt DCS, sagte: „Es besteht eine anhaltend starke Nachfrage von Kunden nach Hyperscale-Rechenzentren in Großbritannien, angetrieben durch das anhaltende Wachstum der Nachfrage nach digitalen Diensten. Um der schnelllebigen Welt der digitalen Dienste gerecht zu werden, benötigen Kunden eine Skalierbarkeit ihrer Rechenzentrumslösungen. Wir freuen uns auch, von den Plänen der britischen Regierung zu erfahren, die digitale Wirtschaft auf dem Weltmarkt auf die nächste Stufe zu heben, und unsere Expansion in Hayes wird die Kapazität und Fähigkeit des Vereinigten Königreichs erhöhen, ein dynamisches Wachstumsumfeld zu schaffen. Wir sind bestrebt, einen dauerhaften, nachhaltigen Einfluss auf die lokalen Gemeinschaften in der Nähe unserer Anlagen zu haben und ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden weltweit zu bleiben."

Über Colt DCS

Colt DCS bietet echten Service und operative Exzellenz bei der nachhaltigen Planung, dem Bau, der Bereitstellung und dem Betriebsmanagement von Hyperscale-Rechenzentren in ganz Europa und APAC. Wir bieten Rechenzentrumslösungen für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 18 hochmodernen, Carrier-neutralen Rechenzentren in 8 Städten. Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, das Wachstum ihres Unternehmens effektiv zu planen, in dem Wissen, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen gerüstet ist.

Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und verwirklichen unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein. Wir stellen das Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt unseres Handelns, weil wir wissen, dass es das Richtige für unseren Planeten ist. Aus diesem Grund übernehmen wir die Verantwortung, unsere Auswirkungen auf die Umwelt weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Treiber zu machen.

Als Teil unserer Nachhaltigkeitsreise hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen im Einklang mit dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.

