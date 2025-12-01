Comment VinFast Construit un Avenir Durable Depuis les Fondations

PARIS, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans la course mondiale vers une mobilité durable, peu de constructeurs automobiles ont adopté la transformation aussi complètement que VinFast, le fabricant vietnamien de véhicules électriques qui redéfinit ce que signifie créer une marque verte dès le départ.

Soutenu par sa société mère Vingroup, l'une des entreprises privées les plus importantes et dynamiques d'Asie du Sud-Est, VinFast met en place un écosystème industriel entièrement intégré.

VinFast

Acier Vert : La Fondation d'une Industrie Durable

Une étape cruciale dans cette vision est VinMetal, un nouveau fabricant d'acier haute technologie récemment dévoilé par Vingroup. Avec une capacité initiale de cinq millions de tonnes par an, VinMetal produira de l'« acier vert » à faible émission de carbone pour approvisionner la production mondiale de véhicules électriques de VinFast.

À première vue, une aciérie peut sembler éloignée du monde automobile. Pourtant, pour Vingroup, elle représente une avancée décisive vers l'autonomie et la durabilité. En localisant la production d'acier, VinFast peut réduire sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales volatiles tout en diminuant les émissions carbone.

"VinMetal n'est pas seulement une aciérie", explique Nguyen Viet Quang, vice-président et directeur général de Vingroup et directeur général de VinMetal. "C'est une préparation stratégique pour un avenir moderne, vert et durable pour le Vietnam. En maîtrisant les industries fondamentales, nous veillons à ce que notre nation et notre peuple puissent être à la pointe de la technologie et de l'innovation."

Une Stratégie Adaptée à l'Europe

L'expansion de VinFast en Europe illustre à la fois son agilité et son engagement à comprendre les consommateurs locaux. Après avoir testé un modèle de vente directe, l'entreprise a reconnu que les acheteurs européens accordent de l'importance aux relations personnelles et à la confiance locale. Fin 2023, VinFast a ainsi évolué vers un modèle de concessionnaires, permettant aux clients de découvrir les véhicules directement et de recevoir des conseils d'experts de partenaires établis.

VinFast a signé des accords de distribution avec ASTRADA SIMVA en France et Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG en Allemagne, marquant des étapes clés dans son déploiement européen. L'entreprise poursuit son expansion en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, soutenue par 22 centres de service pour garantir que l'après-vente et le support technique répondent aux attentes des consommateurs européens.

Une Mobilité Électrique Accessible pour le Conducteur Moderne

Les premiers modèles européens de VinFast, les VF 6 et VF 8, ont été conçus pour associer durabilité, praticité et valeur.

Développé en collaboration avec Torino Design, le VF 6 adopte une esthétique européenne avec des proportions compactes et des lignes affirmées. Proposé à partir de 33 990 € (Eco) et 37 990 € (Plus), il offre jusqu'à 410 km d'autonomie (WLTP) et prend en charge la recharge rapide DC permettant de passer de 10 à 70 % en seulement 25 minutes. Un moteur de 150 kW assure des performances dynamiques, tandis que l'équipement de série comprend l'assistance à la conduite de niveau 2, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et une caméra à 360 degrés.

Le VF 8, le SUV plus grand de VinFast, repose sur la même promesse avec un design premium, une technologie généreuse et une tranquillité d'esprit durable. Parmi les points forts : un écran central de 15,6 pouces, un intérieur en cuir végan, 11 airbags et des systèmes avancés d'aide à la conduite. VinFast accompagne ses produits de garanties parmi les meilleures du marché : dix ans sur le véhicule et la batterie (avec kilométrage illimité pour les utilisateurs privés), assurant confiance et valeur à long terme.

Pour faciliter la transition vers l'électrique, VinFast introduit des options de financement et de location transparentes, ainsi qu'un support pour la recharge à domicile et des mises à jour logicielles continues à distance.

Pour le public européen, VinFast apporte quelque chose de nouveau : un constructeur qui intègre la durabilité non pas comme une simple réflexion après coup, mais comme un principe structurel. Sa société mère, Vingroup, a démontré qu'en investissant dans des industries de base – l'acier et l'énergie – une entreprise peut façonner tout un écosystème plutôt qu'une simple gamme de produits.

À mesure que VinFast poursuit son expansion européenne, elle propose un nouveau modèle montrant comment nations et entreprises peuvent avancer vers un avenir plus vert et plus autonome, construit dès les fondations avec une détermination tranquille.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2835299/VinFast_sustainability.jpg