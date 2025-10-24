VINFAST OUVRE LES PORTES DE SON CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN DEDIE A LA CONDUITE AUTONOME

VinFast offre un aperçu de son centre dédié à la recherche et développement, où une équipe d'experts mondiaux se consacre à la maîtrise des technologies avancées d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD)

OFFENBACH, Allemagne, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- En Offenbach, Allemagne, les meilleurs experts de VinFast en robotique, lasers et IA travaillent à la prochaine grande avancée industrielle dans ce nouveau centre de recherche ADAS/AD à la pointe de la technologie.

VinFast

Né de ce qui était autrefois un département dédié au développement des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), ce centre de R&D ouvert en avril 2024, s'est imposé comme un centre d'excellence essentiel pour le développement de la technologie ADAS. Il a déjà mené à bien la phase 1 de ses plans visant à rendre les rues des villes plus vertes et plus sûres. Aujourd'hui, sous la direction du professeur Nguyen Van Duong, directeur du centre et lui-même à l'origine de plusieurs technologies innovantes, VinFast prépare le déploiement de l'ADAS de niveau 2 dans des modèles compacts optimisés pour la ville, tels que le VF 6. Le site fournira d'ici 2029 des solutions de conduite autonome de niveau 4, ne nécessitant aucune intervention humaine, adaptées à tous les environnements urbains intelligents européens.

Une histoire couronnée de succès

Les ambitions du centre ont été soigneusement planifiées et sont pilotées par une équipe d'experts industriels hautement qualifiés, avec le Dr Nguyen Van Duong à sa tête. Il a mené à bien plusieurs projets automobiles ambitieux et de haut niveau, notamment un système de voiturier automatisé de niveau 4, une reconstruction environnementale 3D semi-dense et des solutions optimisées de maintien de voie à plusieurs caméras, présentés lors de salons technologiques de premier plan tels que l'ITS World Congress et le CES.

Alors qu'il travaillait chez Valeo de 2013 à 2015, le Dr Nguyen Van Duong a développé Park4You, la toute première technologie de stationnement basée sur la fusion de capteurs, qui est désormais la norme dans la plupart des véhicules commerciaux.

VinFast a recruté une équipe multidisciplinaire et intersectorielle d'experts aux spécialités distinctes, tels que le Dr Borislav Antic, un expert serbe en vision par ordinateur et en systèmes autonomes. Largement reconnu comme l'homme à l'origine de plusieurs avancées majeures dans le domaine des capteurs pour le secteur automobile, il a notamment développé le premier système SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) haute densité chez Panasonic Automotive. Ce système est aujourd'hui à la base de la technologie moderne de stationnement automatique, permettant une reconstruction spatiale 3D rapide et précise sur le matériel du véhicule.

L'Allemand Denis Tananaev-Kort est une autre figure clé du centre. Expert de premier plan en intelligence artificielle et en robotique, il a collaboré à la navigation autonome des chariots élévateurs, puis a conçu un système de navigation et de cartographie à plusieurs caméras pour les robots volants, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Grâce à ce centre de R&D stratégiquement situé en Europe et doté de certains des esprits les plus brillants du secteur, VinFast entretient des partenariats avec des fournisseurs spécialisés de premier plan, tels que ZF, afin de garantir à ses clients de bénéficier de la plus large gamme possible d'avancées technologiques.

En adoptant une stratégie qui pérennise la technologie qui sous-tend ses véhicules électriques, VinFast établit une base solide pour différencier ses produits et démontrer sa capacité à créer un écosystème technologique propriétaire.

La feuille de route vers l'adoption massive et des villes plus sûres

La feuille de route détaillée du Dr Duong décrit un engagement en faveur d'un développement rentable et évolutif des systèmes ADAS/AD, dans le but de populariser cette technologie dans les véhicules de tous les jours. Cette suite L2, en cours de développement par VinFast et destinée aux SUV électriques compacts tels que son modèle VF 6, comprend un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien de la trajectoire, un avertisseur d'angle mort et un freinage automatique d'urgence. L'intégration réussie de ces fonctionnalités dans des catégories de véhicules populaires et abordables est considérée comme un avantage clé pour VinFast, qui contribue à rassurer les clients et à accélérer le passage des consommateurs aux véhicules électriques.

Parallèlement à la technologie L2, le centre progresse déjà dans le domaine des technologies semi-autonomes L2+, qui permettront des fonctionnalités telles que le stationnement automatisé, l'appel du véhicule et la navigation sur autoroute de type Autopilot.

De 2026 à 2027, les équipes se concentreront sur les systèmes L2++ et de niveau 3. Ceux-ci sont conçus pour permettre la conduite automatisée dans des zones urbaines complexes, en s'appuyant sur des cartes haute définition, une IA entraînée sur des données locales et une plateforme de fusion de capteurs optimisée en termes de coûts.

Si la législation européenne le permet, VinFast souhaite fournir des solutions de conduite autonome de niveau 4 entre 2027 et 2029. L'entreprise dispose du personnel, des installations et de l'ambition nécessaires pour encourager une accélération rapide de l'évolution et de l'adoption de la mobilité électrique.

