Conclusion d'un accord de distribution entre Sapphiros et Cencora, anciennement AmerisourceBergen Corporation

BOSTON, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Sapphiros, société plateforme qui se consacre à la création de la prochaine génération de technologies de diagnostic grand public, est fière d'annoncer qu'elle a conclu un accord de distribution avec Cencora, Inc. (NYSE : COR), anciennement AmerisourceBergen Corporation.

Aux termes de cet accord, Cencora distribuera les tests rapides d'antigène COVID-19 Sapphiros GoToKnow™ aux pharmacies à travers les États-Unis. Ce partenariat stratégique promet d'améliorer l'accessibilité et la commodité pour ceux qui recherchent des solutions fiables de dépistage de la COVID-19 à l'échelle nationale.

À l'avenir, Cencora aura également accès aux futures technologies de Sapphiros, notamment une plateforme de diagnostic moléculaire multiplexée entièrement jetable et à faible coût, des tests rapides supplémentaires à flux latéral pour les maladies autres que la COVID-19 et le nouveau patch de prélèvement sanguin Satio™ qui arrivera début 2024.

« Il s'agit d'une étape importante pour notre société, qui confirme la validité des technologies uniques et transformationnelles de Sapphiros », a déclaré Mark Gladwell, président-directeur général de Sapphiros. « Nous sommes honorés de nous associer à Cencora pour proposer ce produit ainsi que d'autres produits innovants directement aux patients à travers les États-Unis, permettant ainsi aux consommateurs d'accéder directement à leurs résultats de diagnostic et de gérer leur santé. »

Sapphiros, soutenue par KKR et Neoenta, est une société privée de plateforme de diagnostics grand public. Le portefeuille de capacités et de technologies de Sapphiros comprend une collecte d'échantillons originale, des diagnostics de nouvelle génération, de la biologie computationnelle et de l'électronique imprimée, qui aident les consommateurs à accéder à des résultats de diagnostic importants à l'échelle mondiale. Knowing Now Moves Us™

Cencora est une organisation mondiale leader en solutions pharmaceutiques, centrée sur l'amélioration de la santé des personnes et des animaux dans le monde entier. Nous travaillons en partenariat avec des innovateurs pharmaceutiques tout au long de la chaîne de valeur afin de faciliter et d'optimiser l'accès aux thérapies sur le marché. Les prestataires de soins comptent sur nous pour une livraison sûre et fiable des produits pharmaceutiques, des produits et des solutions de soins de santé. Plus de 46 000 membres de notre équipe mondiale contribuent à produire des résultats positifs en matière de santé grâce à la puissance de notre raison d'être : Nous sommes unis dans notre responsabilité de créer un avenir plus sain. Cencora figure au 11e rang du classement Fortune 500 et au 24e rang du classement Global Fortune 500, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.investor.cencora.com

